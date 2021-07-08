Главная исследовательница вакцины Sinovac умерла с подозрением на COVID – СМИ

Ведущая ученая по испытаниям китайской вакцины Sinovac Новилия Сьяфри Бахтияр умерла в среду в Индонезии с подозрением на COVID-19, сообщают СМИ.

Источник: CNN со ссылкой на индонезийские СМИ

Детали: Служба новостей Кумпарана сообщила, что она умерла от коронавируса. Sindonews процитировал представителя государственной фармацевтической компании BioFarma, которая заявила, что ученую похоронили "в соответствии с протоколами COVID-19".

Вероятно, она была привита вакциной от Sinovac, поскольку местные издания пишут, что ее смерть (и других вакцинированных медработников) "ставит под сомнение эффективность вакцины, которая широко использовалась в Индонезии".

Министр государственных предприятий страны Эрик Тохир опубликовал в соцсетях сообщение об "огромной потере" компании BioFarma, которая производит вакцину, но не назвал причину смерти, сообщив, что "она была ведущим ученым и руководителем десятков клинических испытаний, проведенных BioFarma, включая клинические испытания вакцины от COVID в сотрудничестве с Sinovac".

Издание сообщает, что женщине было "чуть больше пятидесяти".

По данным независимой группы данных Lapor COVID-19, с июня умер 131 медицинский работник, в основном все привиты вакциной Sinovac, включая 50 человек в июле.

Отмечается, что смерть исследовательницы произошла на фоне рекордной смертности в Индонезии из-за штамма "Дельта", страна впервые сообщила о более чем 1000 смертей от коронавируса в день в среду и рекордных 34379 случаях заражения.

Напомним: