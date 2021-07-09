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На Донбассе погиб украинский военный

Пятница, 9 июля 2021, 07:56
На Донбассе погиб украинский военный

За сутки 8 июля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, с начала текущих суток зафиксировали 4 по решению. Один военный погиб, еще один получил ранения.

Источник: Утренняя сводка штаба ООС

Детали: Вблизи населенного пункта Опытное враг обстреливал позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.

У Новозвановки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Невельского и Причепиловка враг применял минометы 120-го калибра.

В направлении населенного пункта Пески российские наемники трижды обстреливали позиции украинских защитников с минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Марьинки противник вел огонь из стрелкового оружия.

В районе Крымского российские оккупанты обстреливали наши позиции из минометов 120-го и 82-го калибров.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, враг дважды совершал обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.

Кроме того, один украинский военный получил пулевое ранение. Состояние здоровья воина - удовлетворительное.

По состоянию на 7:00 утра, 9 июля, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Зайцево противник обстрелял позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Невельского враг открыл огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Неподалеку Новотошковского российские оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

А в направлении населенного пункта Пески противник совершил обстрел из минометов 120-го калибра.

Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассвойна
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