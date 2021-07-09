На Донбассе погиб украинский военный
За сутки 8 июля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, с начала текущих суток зафиксировали 4 по решению. Один военный погиб, еще один получил ранения.
Источник: Утренняя сводка штаба ООС
Детали: Вблизи населенного пункта Опытное враг обстреливал позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.
У Новозвановки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Невельского и Причепиловка враг применял минометы 120-го калибра.
В направлении населенного пункта Пески российские наемники трижды обстреливали позиции украинских защитников с минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Марьинки противник вел огонь из стрелкового оружия.
В районе Крымского российские оккупанты обстреливали наши позиции из минометов 120-го и 82-го калибров.
Неподалеку Водяного, что на Приазовье, враг дважды совершал обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.
Кроме того, один украинский военный получил пулевое ранение. Состояние здоровья воина - удовлетворительное.
По состоянию на 7:00 утра, 9 июля, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.
Вблизи населенного пункта Зайцево противник обстрелял позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Невельского враг открыл огонь из артиллерии калибра 122 мм.
Неподалеку Новотошковского российские оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.
А в направлении населенного пункта Пески противник совершил обстрел из минометов 120-го калибра.
Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет.