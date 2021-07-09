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Американский капитан похвалил сотрудничество наций на учениях Sea Breeze

Пятница, 9 июля 2021, 16:17
Американский капитан похвалил сотрудничество наций на учениях Sea Breeze

Руководитель учений Sea Breeze-2021 от американской стороны капитан ВМС США Стюарт Бауман считает, что уровень сотрудничества участников военных учений Sea Breeze 2021 был наивысшим.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Принимали участие до 30 наций, у нас было более 5 тыс. моряков, солдат и летчиков. У нас было 30 кораблей и большой уровень сотрудничества и партнерства между всеми участвующими нациями.

Уровень сотрудничества и интеграции был наивысшим, который мы могли себе представить. Украинцы очень способны, как и все партнеры, которые присоединились…

Мы охватили все: от морского компонента до воздуха, до суши, специальных операций. Мы сделали превосходную работу, были очень впечатлены и не можем быть более рады результату учений".

Детали: По его словам, это были самые большие учения Sea Breeze с того времени как они начали проводиться более 20 лет назад.

Предыстория:

  • В конце июня в Одессе начались международные военные учения Sea Breeze-2021 с участием ряда стран-членов НАТО.
  • Как сообщили ранее в Минобороны Украины, нынешние учения будут самыми масштабными за 20 лет.
  • 6 июля корабли, принимающие участие в международных учениях Sea Breeze-2021 продолжат тренировки в международных водах Черного моря. 

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Темы: СШАЧерное мореВооруженные силы
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