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Украинский пловец установил новый олимпийский рекорд

Вторник, 27 июля 2021, 15:44

Украинский пловец Михаил Романчук установил олимпийский рекорд на дистанции 800 метров вольным стилем.

Источник: Федерация плавания Украины, сайт Олимпиады

Детали: Романчук выиграл полуфинал на дистанции 800 метров с результатом 7.41.28. Таким образом, он установил Олимпийский и национальный рекорд.

24-летний спортсмен вышел в финал Олимпийских Игр в Токио.

Также в финал от Украины попал Сергей Фролов - 7.47.67.

Дистанция в 800 метров вольным стилем впервые представлена на Олимпиаде, поэтому предыдущего олимпийского рекорда не было.

Финал соревнований состоится 29 июля. Заплыв начнется в 04:30 по киевскому времени.

 

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Предыстория:

  • Украинская смешанная пара по стрельбе из пневматического пистолета с 10-и метров Елена Костевич и Олег Омельчук завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио.
  • Это уже третья бронзовая награда для Украины на Олимпиаде-2020.
  • Ранее медали завоевали Дарья Билодид (дзюдо) и Игорь Рейзлин (фехтование).

Украинская правда
Темы: ОлимпиадаспортЯпония
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