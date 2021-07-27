Украинский пловец установил новый олимпийский рекорд
Вторник, 27 июля 2021, 15:44
Украинский пловец Михаил Романчук установил олимпийский рекорд на дистанции 800 метров вольным стилем.
Источник: Федерация плавания Украины, сайт Олимпиады
Детали: Романчук выиграл полуфинал на дистанции 800 метров с результатом 7.41.28. Таким образом, он установил Олимпийский и национальный рекорд.
24-летний спортсмен вышел в финал Олимпийских Игр в Токио.
Также в финал от Украины попал Сергей Фролов - 7.47.67.
Дистанция в 800 метров вольным стилем впервые представлена на Олимпиаде, поэтому предыдущего олимпийского рекорда не было.
Финал соревнований состоится 29 июля. Заплыв начнется в 04:30 по киевскому времени.
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Предыстория:
- Украинская смешанная пара по стрельбе из пневматического пистолета с 10-и метров Елена Костевич и Олег Омельчук завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио.
- Это уже третья бронзовая награда для Украины на Олимпиаде-2020.
- Ранее медали завоевали Дарья Билодид (дзюдо) и Игорь Рейзлин (фехтование).
Украинская правда