Украинский пловец установил новый олимпийский рекорд

Украинский пловец Михаил Романчук установил олимпийский рекорд на дистанции 800 метров вольным стилем.

Источник: Федерация плавания Украины, сайт Олимпиады

Детали: Романчук выиграл полуфинал на дистанции 800 метров с результатом 7.41.28. Таким образом, он установил Олимпийский и национальный рекорд.

24-летний спортсмен вышел в финал Олимпийских Игр в Токио.

Также в финал от Украины попал Сергей Фролов - 7.47.67.

Дистанция в 800 метров вольным стилем впервые представлена на Олимпиаде, поэтому предыдущего олимпийского рекорда не было.

Финал соревнований состоится 29 июля. Заплыв начнется в 04:30 по киевскому времени.

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