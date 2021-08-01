Военные продлили чрезвычайное положение в Мьянме на 2 года

Военные, захватившие власть в Мьянме, продлили режим чрезвычайного положения на 2 года и объявили главнокомандующего вооруженными силами временным премьер-министром страны.

Источник: Deutsche Welle со ссылкой на телеобращение лидера хунты, захватившей в стране власть, главнокомандующего ВС генерала Мин Аун Хлайна 1 августа

Детали: Режим чрезвычайного положения будет действовать до августа 2023 года.

По словам Хлайна, новые всеобщие выборы состоятся только во второй половине 2023 года.

При этом он пообещал, что "выборы гарантированно состоятся при участии нескольких партий".

Также хунта распространила отдельное заявление о создании "временного правительства" и назначении Мин Аун Хлайна премьер-министром страны.

Сообщается, что 1 августа в Мьянме прошли небольшие демонстрации – в частности, в городе Калай на севере страны протестующие держали баннер с надписью "Сила для революции", а в промышленном мегаполисе Янгон противники хунты провели факельное шествие.

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