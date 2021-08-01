Военные продлили чрезвычайное положение в Мьянме на 2 года
Военные, захватившие власть в Мьянме, продлили режим чрезвычайного положения на 2 года и объявили главнокомандующего вооруженными силами временным премьер-министром страны.
Источник: Deutsche Welle со ссылкой на телеобращение лидера хунты, захватившей в стране власть, главнокомандующего ВС генерала Мин Аун Хлайна 1 августа
Детали: Режим чрезвычайного положения будет действовать до августа 2023 года.
По словам Хлайна, новые всеобщие выборы состоятся только во второй половине 2023 года.
При этом он пообещал, что "выборы гарантированно состоятся при участии нескольких партий".
Также хунта распространила отдельное заявление о создании "временного правительства" и назначении Мин Аун Хлайна премьер-министром страны.
Сообщается, что 1 августа в Мьянме прошли небольшие демонстрации – в частности, в городе Калай на севере страны протестующие держали баннер с надписью "Сила для революции", а в промышленном мегаполисе Янгон противники хунты провели факельное шествие.
Предыстория:
- 1 февраля военные захватили власть в Мьянме и задержали Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства. В армии утверждают, что задержание чиновников является ответом на "фальсификации выборов" в ноябре прошлого года, на которых победила партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию". С тех пор военные не признавали их результаты.
- После переворота власть отдали военному командиру Мин Аун Хлайну.
- В стране на год ввели чрезвычайное положение, телефонная связь не работает, а телевидение прекратило эфир.
- 28 апреля в стране начались боевые действия, когда повстанцы из этнического меньшинства карен атаковали аванпост армии Мьянмы недалеко от границы с Таиландом.
- По состоянию на конец июня более 880 человек убили в ходе подавления хунтой инакомыслия.