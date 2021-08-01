Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Военные продлили чрезвычайное положение в Мьянме на 2 года

Воскресенье, 1 августа 2021, 18:44
Военные продлили чрезвычайное положение в Мьянме на 2 года
Мин Аун Хлайн. Фото rossaprimavera.ru

Военные, захватившие власть в Мьянме, продлили режим чрезвычайного положения на 2 года и объявили главнокомандующего вооруженными силами временным премьер-министром страны.

Источник: Deutsche Welle со ссылкой на телеобращение лидера хунты, захватившей в стране власть, главнокомандующего ВС генерала Мин Аун Хлайна 1 августа

Детали: Режим чрезвычайного положения будет действовать до августа 2023 года.

По словам Хлайна, новые всеобщие выборы состоятся только во второй половине 2023 года.

При этом он пообещал, что "выборы гарантированно состоятся при участии нескольких партий".

Также хунта распространила отдельное заявление о создании "временного правительства" и назначении Мин Аун Хлайна премьер-министром страны.

Сообщается, что 1 августа в Мьянме прошли небольшие демонстрации – в частности, в городе Калай на севере страны протестующие держали баннер с надписью "Сила для революции", а в промышленном мегаполисе Янгон противники хунты провели факельное шествие.

Предыстория:

  • 1 февраля военные захватили власть в Мьянме и задержали Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства. В армии утверждают, что задержание чиновников является ответом на "фальсификации выборов" в ноябре прошлого года, на которых победила партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию". С тех пор военные не признавали их результаты.
  • После переворота власть отдали военному командиру Мин Аун Хлайну.
  • В стране на год ввели чрезвычайное положение, телефонная связь не работает, а телевидение прекратило эфир.
  • 28 апреля в стране начались боевые действия, когда повстанцы из этнического меньшинства карен атаковали аванпост армии Мьянмы недалеко от границы с Таиландом.
  • По состоянию на конец июня более 880 человек убили в ходе подавления хунтой инакомыслия.

Темы: армиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
армия
Командование РФ растеряно после мятежа Пригожина - генерал Милли
Российский генерал-майор заявил, что его уволили после доклада о проблемах армии
Зеленский говорит, что украинские войска могут защищать государства НАТО, но при одном условии
Последние новости
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
Все новости...
Реклама: