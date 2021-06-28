Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Почти 900 человек убили в Мьянме после февральского переворота

Понедельник, 28 июня 2021, 06:35
Почти 900 человек убили в Мьянме после февральского переворота

После февральского переворота в Мьянме, который сверг правительство Аун Сан Су Чжи, более 880 человек убили в ходе подавления хунтой инакомыслия.

Источник: AFP со ссылкой на данные местной группы мониторинга и Международную кризисную группу (ICG)

Детали: Отмечается, что в некоторых районах местные жители - часто используя охотничьи ружья или оружие, изготовленное на импровизированных фабриках в джунглях - сформировали "силы обороны", чтобы дать отпор.

В ответ военные использовали вертолеты и артиллерию, в частности против группировок на северо-западе штата Чин и вдоль восточной границы с Таиландом.

ICG отмечает, что столкновения произошли в районах, где не было конфликтов на протяжении десятилетий. По словам ICG, столкнувшись с вооруженным восстанием Татмадов (вооруженные силы Мьянмы) может направить свою военную мощь на гражданское население.

Предыстория:

  • Военные захватили власть в Мьянме и задержали Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства. В армии утверждают, что задержание чиновников является ответом на "фальсификации выборов" в ноябре прошлого года, на которых победила партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию". С тех пор военные не признавали их результаты.
  • После переворота власть отдали военному командиру Мин Аун Хлаингу.
  • В стране на год ввели чрезвычайное положение, телефонная связь не работает, а телевидение прекратило эфир.
  • 28 апреля в стране начались боевые действия, когда повстанцы из этнического меньшинства карен атаковали аванпост армии Мьянмы недалеко от границы с Таиландом.

Темы: убийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
убийство
Убийство российского капитана Ржицкого: в РФ заявили о задержании подозреваемого
Убийство российского капитана Ржицкого: родственники заявили, что он ушел из армии до войны
Убийство подростков в Бердянске: оккупанты не отдают родным тела для захоронения
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: