Почти 900 человек убили в Мьянме после февральского переворота

После февральского переворота в Мьянме, который сверг правительство Аун Сан Су Чжи, более 880 человек убили в ходе подавления хунтой инакомыслия.

Источник: AFP со ссылкой на данные местной группы мониторинга и Международную кризисную группу (ICG)

Детали: Отмечается, что в некоторых районах местные жители - часто используя охотничьи ружья или оружие, изготовленное на импровизированных фабриках в джунглях - сформировали "силы обороны", чтобы дать отпор.

В ответ военные использовали вертолеты и артиллерию, в частности против группировок на северо-западе штата Чин и вдоль восточной границы с Таиландом.

ICG отмечает, что столкновения произошли в районах, где не было конфликтов на протяжении десятилетий. По словам ICG, столкнувшись с вооруженным восстанием Татмадов (вооруженные силы Мьянмы) может направить свою военную мощь на гражданское население.

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