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Почти 900 человек убили в Мьянме после февральского переворота

Понедельник, 28 июня 2021, 06:35

После февральского переворота в Мьянме, который сверг правительство Аун Сан Су Чжи, более 880 человек убили в ходе подавления хунтой инакомыслия.

Источник: AFP со ссылкой на данные местной группы мониторинга и Международную кризисную группу (ICG)

Детали: Отмечается, что в некоторых районах местные жители - часто используя охотничьи ружья или оружие, изготовленное на импровизированных фабриках в джунглях - сформировали "силы обороны", чтобы дать отпор.

В ответ военные использовали вертолеты и артиллерию, в частности против группировок на северо-западе штата Чин и вдоль восточной границы с Таиландом.

ICG отмечает, что столкновения произошли в районах, где не было конфликтов на протяжении десятилетий. По словам ICG, столкнувшись с вооруженным восстанием Татмадов (вооруженные силы Мьянмы) может направить свою военную мощь на гражданское население.

Предыстория:

  • Военные захватили власть в Мьянме и задержали Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства. В армии утверждают, что задержание чиновников является ответом на "фальсификации выборов" в ноябре прошлого года, на которых победила партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию". С тех пор военные не признавали их результаты.
  • После переворота власть отдали военному командиру Мин Аун Хлаингу.
  • В стране на год ввели чрезвычайное положение, телефонная связь не работает, а телевидение прекратило эфир.
  • 28 апреля в стране начались боевые действия, когда повстанцы из этнического меньшинства карен атаковали аванпост армии Мьянмы недалеко от границы с Таиландом.

Темы: убийство


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