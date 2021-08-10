СБУ разоблачила диверсантов, которые заминировали авто подполковника спецслужбы

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность псевдоспецслужбы так называемой "ЛНР" на территории, подконтрольной украинской власти, в частности, агентов, планировавших взорвать сотрудника СБУ и осуществить ряд других терактов в Украине.

Источник: СБУ

Детали: Указано, что спецслужбе удалось выйти на злоумышленника, который занимался вербовкой украинцев в прифронтовой территории. Им оказался 27-летний житель Северодонецка, который вступил в ряды так называемой "спецслужбы ЛНР" в 2018 году. Осенью этого же года он получил паспорт псевдореспублики, а через год - и паспорт гражданина РФ.

По заданию кураторов из России злоумышленник сформировал агентурную сеть, преимущественно среди близких родственников сотрудников СБУ. Вербовку он совершал, используя шантаж и психологическое давление, а также угрожая физической расправой над родными и незаконным лишением имущества, находящегося на временно оккупированной территории.

29 июля так называемый разведчик "ЛНР" организовал минировании служебного автомобиля сотрудника СБУ в Луганской области. Усилиями подразделений внутренней безопасности и контрразведки СБУ его план удалось сорвать, а завербованных агентов - выявить.

Сейчас продолжаются мероприятия по выявлению и установлению других возможных агентов "псевдоспецслужбы". Сам вербовщик на данный момент находится на неподконтрольной украинскому правительству территории.