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Украина вызвала в МИД главу посольства Беларуси после заявлений Лукашенко

Вторник, 10 августа 2021, 16:00
Украина вызвала в МИД главу посольства Беларуси после заявлений Лукашенко

Временного поверенного в делах Республики Беларусь в Украине Кирилла Камышева вызвали в Министерство иностранных дел Украины в связи с заявлениями, озвученными Александром Лукашенко на пресс-конференции 9 августа.

Об этом сообщили в МИД Украины, пишет "Европейская правда".

Дипломата предупредили, что заявление Лукашенко о готовности признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом равнозначно соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины, со всеми связанными международно-правовыми последствиями.

"У белорусской стороны мы запросили объяснения относительно слов Лукашенко, которые могут свидетельствовать о допуске белорусской стороной на свою территорию самозваных "прокуроров" с временно оккупированного Луганска для допроса Романа Протасевича. В случае подтверждения это будет противоречить ранее полученному украинской стороной официальному ответу от МИД Беларуси, в котором этот факт категорически отрицался", - отмечают в МИД.

Заявления Александра Лукашенко о якобы подготовке Украины боевиков и переброске оружия в Беларусь в МИД назвали "безответственной и далекой от реалий пропагандой".

"Очевидно, это является продуктом искусственно созданного кремлевскими пропагандистами в окружении Лукашенко образа Украины как "враждебной" по отношению к Беларуси и белорусскому народу, что абсолютно не соответствует действительности. Фейками о внешних угрозах государственности Беларуси со стороны Украины и других западных государств А. Лукашенко пытается оправдать свои репрессивные методы и ограничения прав и свобод граждан Беларуси", - отмечает МИД.

Также упомянули угрозы Александра Лукашенко вместе с президентом РФ Владимиром Путиным "поставить Украину на колени".

"Белорусском дипломату указали на то, что эти слова являются проявлением слабости Беларуси, а не демонстрацией силы. Путин не смог поставить Украину на колени, потому надежды Лукашенко на него является проигрышной ставке", - отметили в Министерстве иностранных дел.

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Темы: ЛукашенкоБеларусьмеждународные отношениядипломатические отношенияМИД
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