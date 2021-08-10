Україна викликала до МЗС главу посольства Білорусі після заяв Лукашенка

Тимчасового повіреного у справах Республіки Білорусь в Україні Кіріла Камишева викликали до Міністерства закордонних справ України у зв’язку із заявами, озвученими Александром Лукашенком на пресконференції 9 серпня.

Про це повідомили в МЗС України, пише "Європейська правда".

Дипломата попередили, що заява Лукашенка про готовність визнати російський суверенітет над тимчасово окупованим українським Кримом є рівнозначною співучасті у злочині Кремля проти територіальної цілісності і суверенітету України, з усіма пов’язаними міжнародно-правовими наслідками.

"Від білоруської сторони ми запросили пояснення стосовно слів О.Лукашенка, які можуть свідчити про все ж таки допуск білоруською стороною на свою територію самозваних "прокурорів" з тимчасово окупованого Луганська для допиту Романа Протасевича. У разі підтвердження, це суперечитиме раніше отриманій українською стороною офіційній відповіді від МЗС Білорусі, якою цей факт категорично заперечувався", - наголошують в МЗС.

Заяви Александра Лукашенка про нібито підготовку Україною бойовиків та перекидання зброї до Білорусі в МЗС назвали "безвідповідальною і далекою від реалій пропагандою".

"Очевидно це є продуктом штучно створеного кремлівськими пропагандистами в оточенні О.Лукашенка образу України як "ворожої" до Білорусі та білоруського народу, що абсолютно не відповідає дійсності. Фейками про зовнішні загрози державності Білорусі з боку України та інших Західних держав О.Лукашенко намагається виправдати свої репресивні методи і обмеження прав і свобод громадян Білорусі", - наголошує МЗС.

Також пригадали погрози Александра Лукашенка разом з президентом РФ Владіміром Путіним "поставити Україну на коліна".

"Білоруському дипломатові вказали на те, що ці слова є проявом слабкості Білорусі, а не демонстрацією сили. Путін не зміг поставити Україну на коліна, тому сподівання Лукашенко на нього є програшною ставкою", - зауважили в Міністерстві закордонних справ.

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