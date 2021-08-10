Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Оккупанты ранили трех военных на Донбассе

Вторник, 10 августа 2021, 17:35
фото иллюстративное

10 августа вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", трое военных в больнице.

Источник: командование "Восток"

Детали: В результате обстрела трое военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения, они в больнице.

Дословно: "Состояние здоровья одного воина тяжелое, двоих - удовлетворительное".

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, оновленоДрифт на Софийской: прокуратура изъяла автомобили

Alyona Alyona: Нам сказали, что снимают видео ко Дню Независимости

Новости 10 августа: дрифт на Софийской площади, функционеры на Олимпиаде

Лукашенко обещает ответ на санкции США, Канады и Британии

Еще один украинский футбольный клуб покидает еврокубки

обновленоМесси идет во французский клуб, уже прибыл в Париж

Все новости...
Донбасс
За сутки оккупанты 9 раз открывали огонь на Донбассе
Между боевиками и украинскими военными произошла перестрелка
Боевики ОРЛО допросили Протасевича – Лукашенко
Последние новости
23:53
видеоНа беларусском телевидении показали "интервью" с девушкой Протасевича
23:25
В Германии 8500 пациентам могли уколоть физраствор вместо вакцины
23:02
"Мы сделаем все, чтобы восстановить теплые отношения": Red Bull просит прощения у киевлян
22:44
Коалиция в Польше разваливается из-за увольнения вице-премьера
22:28
"Шахтер" пробился в плей-офф раунда Лиги Чемпионов
22:16
фото, оновленоДрифт на Софийской: прокуратура изъяла автомобили
21:57
Новости экономики: цены на автогаз, программа "5-7-9", Фирташ и недра
21:42
Alyona Alyona: Нам сказали, что снимают видео ко Дню Независимости
21:28
фотоФонд госимущества сдаст в аренду часть замка в Каменце-Подольском
21:12
Новости 10 августа: дрифт на Софийской площади, функционеры на Олимпиаде
Все новости...