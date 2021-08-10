Оккупанты ранили трех военных на Донбассе
Вторник, 10 августа 2021, 17:35
10 августа вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", трое военных в больнице.
Источник: командование "Восток"
Детали: В результате обстрела трое военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения, они в больнице.
Дословно: "Состояние здоровья одного воина тяжелое, двоих - удовлетворительное".
Украинская правда