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Из-за наводнений в Китае десятки погибших, тысячи эвакуированных

Пятница, 13 августа 2021, 06:38
ФОТО: newsbreak

В центральной китайской провинции Хубэй 5 городов объявили о "красном уровень" опасности после того, как ливни унесли жизни 21 человека и заставили эвакуировать почти 6 000 человек.

Источник: Reuters со ссылкой на государственные СМИ Китая и управление чрезвычайными ситуациями провинции

Детали: Смерти были зарегистрированы в поселке Люлин, что входит в состав города Сучжоу на севере провинции.

Кроме того, более 2 700 домов и магазинов пострадали от наводнения, повреждены линии электроснабжения и связи, транспорт.

В городе Ичен в четверг выпали рекордные 400 миллиметров осадков.

До 19 часов в провинции Хубэй осадки превысили ожидаемый уровень.

"Экстремальные погодные условия в провинции вызвали масштабное отключение электроэнергии и повредили более 3 600 домов и 8 110 га посевов. Общий ущерб оценивается в 108 млн юаней (16,67 млн долларов)", - говорится в сообщении управления чрезвычайными ситуациями провинции.

Власти заявили, что экстремальные погодные условия становятся все более частыми в результате изменения климата.

Метеорологическая администрация Китая предупредила, что сильные ливни, вероятно, продолжатся до следующей недели.

В частности, в зону риска входят центральные провинции Хубэй, Хунань, Хэнань и Аньхой, Чунцин, Сычуань и Гуйчжоу на юго-западе, а также Чжэцзян на восточном побережье.

Напомним: По меньшей мере 25 человек погибли в результате наводнения в китайской провинции Хэнань.

Темы: Китайчрезвычайное происшествиепогода
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