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Возросло количество погибших из-за наводнения в Китае

Четверг, 22 июля 2021, 03:00

По меньшей мере 25 человек погибли в результате наводнения в китайской провинции Хэнань.

Источник: Reuters

Детали: Семь человек пропали без вести.

Среди погибших были четыре жителя города Гуньи, расположенного на берегу Желтой реки, как и столица провинции Чжэнчжоу.

Уточняется, что в Чжэнчжоу около 100 тысяч человек были эвакуированы.

В ближайшие три дня в Хэнань ожидается больше дождей, и Народно-освободительная армия отправила более 5700 солдат и военнослужащих для помощи в поисково-спасательных операциях.

Что предшествовало: Ранее сообщалось о 12 погибших.

Предыстория:

  • В  Хэнань произошло наводнение вследствие ливня, который шел с выходных.
  • Вода затопила улицы, и реки вышли из берегов. Сообщается, что ураган повредил дамбу Ихетань недалеко от города Лоян - в конструкции появилась 20-метровая брешь. Народно-освободительная армия предупредила, что плотина может упасть в любой момент.
  • В десятках городов прошли массовые перебои в транспортном сообщении. В Чжэнчжоу метро остановило работу. 
  • Храм Шаолинь, известный мастерством монахов в боевых искусствах, был закрыт.

Темы: стихийное бедствиеКитай
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