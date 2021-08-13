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МИД согласно с Грузией, что ходить в походы по Абхазии неприемлемо

Пятница, 13 августа 2021, 15:13

Министерство иностранных дел получило ноту посольства Грузии в Украине по организации туристической фирмой "Кулуар" туров на временно оккупированную территорию Грузии – в Абхазию, и поддерживает его позицию.

Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко

Прямая речь Николенко: "Хочу четко отметить, что наше государство высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией и неизменно поддерживает и уважает ее суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах.

Как страна, которая сама страдает от агрессии и временной оккупации Россией своих территорий, мы считаем такую ​​деятельность фирмы "Кулуар" абсолютно неприемлемой".

Детали: Пресс-секретарь МИД сообщил, что "этим вопросом уже занимаются соответствующие органы государственной власти, в частности правоохранительные ведомства, для выяснения всех обстоятельств и определения возможных правовых последствий".

Этому предшествовало: Посольство Грузии в Украине назвало неприемлемым то, что украинская компания "Кулуар поход" организовывает туристические походы в неподконтрольный грузинскому правительству регион Абхазия.

10 августа блогер и путешественник, участник боевых действий Валерий Маркус распространил информацию о том, что туристическая компания "Кулуар Поход" устраивает горные туры в России, а также в сепаратистский грузинский регион Абхазия.

В ответ в компании заявили, что не организовывают и не водят туры в Абхазию, а лишь консультируют туристов по выбору снаряжения и маршрута. Компания извиненилась за "неправильно поданную информацию". При этом версия сайта "Кулуар поход", сохраненная в кэше, содержит, в частности, информацию о походе по горам Абхазии.

Справка: Абхазия самовольно провозгласила независимость от Грузии в 1992 году, что привело к открытой войне с Тбилиси.

После пятидневной войны между Россией и Грузией в 2008 году Москва признала "независимость" региона. Большинство стран этого не сделали.

Тбилиси считает Абхазию, как и другой неподконтрольный ему сейчас сепаратистский регион Южную Осетию, территориями, оккупированными Россией.

Украинская правда
Темы: АбхазияГрузияоккупацияМИДтуризм
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