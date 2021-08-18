Почти 2 тысячи человек погибли в землетрясении на Гаити

1941 человек погиб в результате землетрясения на Гаити.

Источник: Служба гражданской защиты Гаити в Twitter

Детали: В частности, 1597 человек погибли в департаменте Суд, 205 - в Гранд-Анс, 137 - в Ниппо, 2 - в Норд-Вест.

Кроме того, более 9900 раненых зарегистрировано в Суд, Ниппо и Гранд-Анс.

Предыстория: