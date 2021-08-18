Почти 2 тысячи человек погибли в землетрясении на Гаити
Среда, 18 августа 2021, 00:41
1941 человек погиб в результате землетрясения на Гаити.
Источник: Служба гражданской защиты Гаити в Twitter
Детали: В частности, 1597 человек погибли в департаменте Суд, 205 - в Гранд-Анс, 137 - в Ниппо, 2 - в Норд-Вест.
Кроме того, более 9900 раненых зарегистрировано в Суд, Ниппо и Гранд-Анс.
Предыстория:
- 14 августа на Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2.
- Очаг землетрясения находился возле города Сен-Луи-дю-Сюд.