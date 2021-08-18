Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Почти 2 тысячи человек погибли в землетрясении на Гаити

Среда, 18 августа 2021, 00:41

1941 человек погиб в результате землетрясения на Гаити.

Источник: Служба гражданской защиты Гаити в Twitter

Детали: В частности, 1597 человек погибли в департаменте Суд, 205 - в Гранд-Анс, 137 - в Ниппо, 2 - в Норд-Вест.

Кроме того, более 9900 раненых зарегистрировано в Суд, Ниппо и Гранд-Анс.

Предыстория:

Темы: стихийное бедствие
powered by lun.ua
Главное сегодня

США: Талибы захватили "значительную часть" военной техники, предоставленной афганским силам

Сборная Украины по футболу получила нового тренера

Музей Майдана переписал заявление об инсталляции: убрал упоминания о Минкульте

Зеленский созывает Раду для голосования по большому гербу

Инсталляцию на Аллее Героев Небесной Сотни уберут

Новости 17 августа: инсталляция на Аллее Небесной Сотни, обращение Януковича

Все новости...
стихийное бедствие
Число жертв землетрясения на Гаити превысило 1 400 человек
Жертвами землетрясения на Гаити стали почти 1 300 человек
Наводнение в Турции: число погибших возросло до 64 человек
Последние новости
08:45
4,5 миллиона украинцев получили хотя бы одну дозу COVID-вакцины
08:29
Ниагару подсветят цветами флага Украины ко Дню независимости
08:18
1 447 больных COVID в Украине за сутки, 40 человек умерли
07:03
В Британии одобрили использование Moderna для детей с 12 лет
06:00
Франция вошла в пятерку стран, где больше всего новых COVID-случаев
05:00
Иран ускорил обогащение урана до уровня, близкого к оружейному — МАГАТЭ
04:13
Британские "Тайфуны" перехватили российский истребитель у Румынии
03:24
США: Талибы захватили "значительную часть" военной техники, предоставленной афганским силам
02:30
Великобритания примет 20 тысяч афганских беженцев
01:49
Сборная Украины по футболу получила нового тренера
Все новости...