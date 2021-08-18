Афганистан: 3 погибших и 10 раненых во время протестов против "Талибана" в Джалалабаде

По меньшей мере три человека были убиты и более десятка ранены после того, как бойцы "Талибана" открыли огонь во время протестов против группировки в афганском городе Джелалабад.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на двух свидетелей и бывшего сотрудника полиции.

По словам свидетелей, люди погибли, когда местные жители пытались установить национальный флаг Афганистана на площади в городе вместо флага "Талибана". Связаться с представителями "Талибана" для комментариев не удалось.

Watch: The #Taliban fire at protesters who were carrying the flag of #Afghanistan during demonstrations in the Afghan city of #Jalalabad, killing two, according to local media reports.https://t.co/q1xCNLc2nJ pic.twitter.com/GyrWzmy0wb — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 18, 2021

Телеканал Al Jazeera также сообщает о трех погибших в Джелалабаде. Репортер из Кабула сказал, что "довольно значительная часть" жителей города сопротивлялась замене государственного флага Афганистана в городе на флаг талибов.

"Мы знаем, что они снова подняли флаг на главной площади в Джелалабаде и что произошли столкновения с талибами…", - сказал он.

По информации ВВС, акции протеста в Джелалабаде начались в среду утром. Город в провинции Нангархар был захвачен талибами в воскресенье без боевых действий. Его захват означал, что "Талибан" обеспечил контроль ключевых дорог, соединяющих Афганистан с Пакистаном.

Но в среду местные жители вышли на улицы в поддержку старого афганского флага, после чего, как сообщается, поблизости были произведены выстрелы, чтобы разогнать толпу. На видеозаписях из города видно, как демонстранты меняют флаг талибов на флаг Афганистана.

Недавно провозглашенный талибами Исламский Эмират Афганистан до сих пор использовал белый флаг с черной шахадой (символ веры) на нем. Протестующие выступали за черно-красно-зеленый флаг, который использовался свергнутым правительством.

Официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид ранее заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о будущем национальном флаге, и решение будет принято будущим правительством.