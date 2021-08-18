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Афганістан: 3 загиблих і 10 поранених під час протестів проти "Талібану" у Джалалабаді

Середа, 18 серпня 2021, 16:10

Щонайменше три людини були вбиті і більше десятка поранені після того, як бійці "Талібану" відкрили вогонь під час протестів проти угруповання в афганському місті Джелалабад.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters з посиланням на двох свідків і колишнього співробітника поліції.

За словами свідків, люди загинули, коли місцеві жителі намагалися встановити національний прапор Афганістану на площі в місті замість прапора "Талібану". Зв'язатися з представниками "Талібану" для коментарів не вдалося.

Телеканал Al Jazeera також повідомляє про трьох загиблих в Джелалабаді. Репортер з Кабула сказав, що "досить значна частина" жителів міста пручалася заміні державного прапора Афганістану в місті на прапор талібів.

"Ми знаємо, що вони знову підняли прапор на головній площі в Джелалабаді і що відбулися зіткнення з талібами", - сказав він.

За інформацією ВВС, акції протесту в Джелалабаді почалися в середу вранці. Місто в провінції Нангархар таліби захопили в неділю без бойових дій. Його захоплення означало, що "Талібан" забезпечив контроль ключових доріг, що з'єднують Афганістан з Пакистаном.

Але в середу місцеві жителі вийшли на вулиці на підтримку старого афганського прапора, після чого, як повідомляється, поблизу були зроблені постріли, щоб розігнати натовп. На відеозаписах з міста видно, як демонстранти змінюють прапор талібів на прапор Афганістану.

Нещодавно проголошений талібами Ісламський Емірат Афганістан досі використовував білий прапор з чорною шахадою (символ віри) на ньому. Протестуючі виступали за чорно-червоно-зелений прапор, який використовувався поваленим урядом.

Офіційний представник "Талібану" Забіхула Муджахід раніше заявив, що зараз ведуться дискусії про майбутній національний прапор, і рішення буде прийнято майбутнім урядом.



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