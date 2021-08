Афганістан: 3 загиблих і 10 поранених під час протестів проти "Талібану" у Джалалабаді

Щонайменше три людини були вбиті і більше десятка поранені після того, як бійці "Талібану" відкрили вогонь під час протестів проти угруповання в афганському місті Джелалабад.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters з посиланням на двох свідків і колишнього співробітника поліції.

За словами свідків, люди загинули, коли місцеві жителі намагалися встановити національний прапор Афганістану на площі в місті замість прапора "Талібану". Зв'язатися з представниками "Талібану" для коментарів не вдалося.

Watch: The #Taliban fire at protesters who were carrying the flag of #Afghanistan during demonstrations in the Afghan city of #Jalalabad, killing two, according to local media reports.https://t.co/q1xCNLc2nJ pic.twitter.com/GyrWzmy0wb