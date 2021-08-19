Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Треть украинцев скучает по СССР – опрос

Четверг, 19 августа 2021, 12:40
Треть украинцев скучает по СССР – опрос
Фото: РИА Новости

Опрос населения показал, что 32% украинцев сожалеют о распаде Советского Союза.

Источник: результаты исследования социологической группы "Рейтинг"

Детали: В то же время 61% опрошенных не жалеют о том, что это СССР развалился.

При этом больше всего тех, кто сожалеет, на юго-востоке страны, среди представителей старшего поколения, менее обеспеченных.

Ностальгируют по Советскому Союзу также те, кто не поддержал бы провозглашения независимости, а также люди, которые считают свои лучшие времена уже в прошлом.

 

Различия в отношении к советскому прошлому среди населения России и Украины диаметрально противоположны. Если за последние десять лет уровень ностальгии по советскому прошлому в Украине постепенно снижается, то в России - растет.

 

Возвращение к плановой экономике поддерживают 27% опрошенных, две трети выступают за рыночные отношения. Чем богаче опрошенные, тем чаще они высказываются за свободный рынок.

Влияние советского периода на развитие Украины 52% оценили как нейтральное, 23% - как отрицательное, 18% - положительное. Полярные оценки (и отрицательные, и положительные) дают представители старшего поколения. Среди молодежи доминирует нейтральная позиция, поскольку для них период СССР - это информация из учебника истории, а не реальный опыт.

 

Свобода слова (77%) и условия для самореализации (64%) - сферы которые, по мнению опрошенных, лучше развиты в современной Украине по сравнению с советским периодом.

Оценки уровня жизни разделились поровну: по 43% считают, что он был лучше как во времена Советского Союза, так и в современной Украине. Молодежь считает, что сегодня лучше, старшие - наоборот.

По оценке уровня медицины и образования современная Украина пока "уступает" советскому прошлом. Только те, кто родился в независимой Украине, считают, что уровень медицинских и образовательных услуг сегодня лучше. Старшие же, наоборот, оценивают современную медицину и образование значительно хуже.

 
 

Опрос проводился с 20 июля по 9 августа среди 20 тысяч респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера. Возможная порешность - не более 4%.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: декоммунизацияопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
декоммунизация
Языковой омбудсмен выступил против переименования Запорожья
Определен перечень из более 1,4 тыс. названий сел, поселков и городов, где рекомендовано изменить названия
В Киеве предлагают почтить Воздушные силы улицей
Последние новости
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
Все новости...
Реклама: