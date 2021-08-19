Треть украинцев скучает по СССР – опрос

Опрос населения показал, что 32% украинцев сожалеют о распаде Советского Союза.

Источник: результаты исследования социологической группы "Рейтинг"

Детали: В то же время 61% опрошенных не жалеют о том, что это СССР развалился.

При этом больше всего тех, кто сожалеет, на юго-востоке страны, среди представителей старшего поколения, менее обеспеченных.

Ностальгируют по Советскому Союзу также те, кто не поддержал бы провозглашения независимости, а также люди, которые считают свои лучшие времена уже в прошлом.

Различия в отношении к советскому прошлому среди населения России и Украины диаметрально противоположны. Если за последние десять лет уровень ностальгии по советскому прошлому в Украине постепенно снижается, то в России - растет.

Возвращение к плановой экономике поддерживают 27% опрошенных, две трети выступают за рыночные отношения. Чем богаче опрошенные, тем чаще они высказываются за свободный рынок.

Влияние советского периода на развитие Украины 52% оценили как нейтральное, 23% - как отрицательное, 18% - положительное. Полярные оценки (и отрицательные, и положительные) дают представители старшего поколения. Среди молодежи доминирует нейтральная позиция, поскольку для них период СССР - это информация из учебника истории, а не реальный опыт.

Свобода слова (77%) и условия для самореализации (64%) - сферы которые, по мнению опрошенных, лучше развиты в современной Украине по сравнению с советским периодом.

Оценки уровня жизни разделились поровну: по 43% считают, что он был лучше как во времена Советского Союза, так и в современной Украине. Молодежь считает, что сегодня лучше, старшие - наоборот.

По оценке уровня медицины и образования современная Украина пока "уступает" советскому прошлом. Только те, кто родился в независимой Украине, считают, что уровень медицинских и образовательных услуг сегодня лучше. Старшие же, наоборот, оценивают современную медицину и образование значительно хуже.

Опрос проводился с 20 июля по 9 августа среди 20 тысяч респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера. Возможная порешность - не более 4%.