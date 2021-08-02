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Киев запустит электронную форму для заказа спецпропусков в транспорт

Понедельник, 2 августа 2021, 16:18
Фото: КГГА

Электронную форму подачи заявок для получения спецпропусков в общественный транспорт на случай локдауна опубликуют на следующей неделе.

Источник: Киевская городская государственная администрация на своем сайте

Детали: Электронную форму опубликуют на сайте КГГА.

Первый заместитель главы администрации по вопросам самоуправления Алексей Кулеба напомнил, что на этот раз город, учитывая предыдущий опыт, разрабатывает алгоритм внедрения электронных пропусков для предприятий критической инфраструктуры.

В форме, которую опубликуют на официальном портале Киева, будет также описан дальнейший пошаговый алгоритм действий. Дополнительно среди предприятий и организаций критической инфраструктуры проведут разъяснительную работу по получению спецпропусков.

Прямая речь Кулебы: "Город уже сейчас планирует, как будет работать общественный транспорт, если в столице произойдет стремительное распространение коронавируса и карантинные мероприятия будут усилены. Необходимо, чтобы все предприятия, которые должны работать бесперебойно, несмотря на карантин, смогли спокойно подготовиться. А город должен обеспечить простой и четкий алгоритм получения спецпропусков. Начиная с 10 августа, когда на сайте КГГА будет обнародована форма подачи заявки, предприятия критической инфраструктуры смогут оставить заявку на получение спецпропусков для своих работников".

Предыстория: Еще в середине июля стало известно, что Киев начинает готовиться к третьей волне эпидемии СOVID-19. В частности, планируется вновь ограничить доступ в общественный транспорт и на этот раз пускать туда по электронным спецпропускам, чтобы отсеять "зайцев".

Украинская правда
Темы: Киевтранспортлокдаун
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