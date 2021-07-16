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Киев готовится к новому локдауну: транспорт ограничат еще сильнее

Пятница, 16 июля 2021, 18:00
Киев готовится к новому локдауну: транспорт ограничат еще сильнее

Киев начал готовиться к третьей волне эпидемии СOVID-19. В частности, планируется вновь ограничить доступ в общественный транспорт и на этот раз пускать туда по электронным спецпропускам, чтобы отсеять "зайцев".

Источник: сайт Киевской городской государственной администрации

Детали: Среди прочего город проработает вопрос увеличения количества реаниматологических коек в столичных больницах для приема больных коронавирусом. Руководители больниц, включенных во вторую волну, должны подготовить медицинские учреждения для приема больных. В частности, обеспечить подключение коек к кислороду, закупить необходимые медикаменты и средства индивидуальной защиты.

Кроме того, городские власти направят обращение к руководителям предприятий, учреждений и организаций критической инфраструктуры о направлении в КГГА списков работников, требующих спецпропуска на проезд в общественном транспорте в случае введения усиленного карантина. На этот раз планируют ввести электронные пропуска, чтобы ими могли воспользоваться только горожане, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры.

Прямая речь первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника: "На этот раз мы планируем ввести электронные пропуска. Таким образом мы персонализируем пропуска, чтобы ими могли воспользоваться только киевляне, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры".

Предыстория: По данным экспертов Киевской школы экономики, ситуация с заболеваемостью COVID в Украине пока стабильно положительная, однако новая вспышка эпидемии ожидается уже этим летом.

Кроме того, о начале третьей волны COVID объявила Всемирная организация здравоохранения.

Украинская правда

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Темы: КиевкоронавирусCovid-2019транспорт
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