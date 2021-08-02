Главаря боевиков Безлера будут судить за пытки и убийства на Донбассе

В суд направлено обвинительное заключение в отношении главаря одного из незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" Игоря Безлера по факту организации и жестокого обращения с гражданским населением и умышленного убийства.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Детали: По данным следователей и контрразведчиков, в июне 2014 года в Горловке злоумышленник возглавил группировку боевиков.

Установлено, что вместе со своими сообщниками он организовал и руководил похищением и пытками местного предпринимателя, которого впоследствии Безлер и убил.

Кроме того, в июле 2014 года он организовал похищение рядового одного из батальонов патрульной службы милиции особого назначения. По приказу главаря боевики пытали и убили мужчину.

Действия обвиняемого квалифицированы по статье "Нарушение законов и обычаев войны", эти действия являются серьезными нарушениями международного гуманитарного права.

За совершенные Безлером преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет, а также от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Справка: Бывший главный командир боевиков российских гибридных сил на Донбассе Игорь Безлер был известен по прозвищу "Бес". Этот гражданин России, который долгое время легально жил в Горловке (по некоторым сообщениям, он мог иметь и украинское гражданство), по данным украинских спецслужб, был сотрудником российской военной разведки, известной как ГРУ.

В феврале 2014 Безлер участвовал в силовых акциях пророссийских сил во время оккупации Россией украинского Крыма, а с апреля до конца октября 2014 командовал одним из отрядов боевиков, который контролировал Горловку и еще несколько городов Донбасса.