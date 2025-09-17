Все разделы
ВАКС постановил конфисковать 1,6 млн грн "подарка матери" у прокурора ОГП

Валентина РоманенкоСреда, 17 сентября 2025, 17:26
ВАКС постановил конфисковать 1,6 млн грн подарка матери у прокурора ОГП
иллюстрация НАПК

Высший антикоррупционный суд признал необоснованным актив на сумму 1 640 000 гривен, принадлежащий прокурору Офиса генерального прокурора Ольге Янишевской.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: 17 сентября ВАКС удовлетворил иск САП о признании необоснованным актива на сумму 1 640 000 гривен, законность приобретения которого не подтверждена прокурором одного из департаментов ОГП.

По данным "Украинской правды", речь идет о Янишевской.

Антикоррупционеры выяснили, что прокурор получила от своей матери в подарок 1 946 000 гривен, которые предназначались для приобретения квартиры.

Проанализировав доходы и расходы матери прокурора, НАПК пришло к выводу, что часть указанных активов, а именно 1,64 млн грн, невозможно было приобрести за счет законных доходов.

Учитывая изложенное, прокурор САП обратился в суд с иском о признании необоснованным указанного актива и его взыскании в доход государства.

Заслушав доводы сторон, суд согласился с позицией прокурора САП и удовлетворил иск в полном объеме.

Активы конфискуют в соответствии со ст. 290 Гражданского процессуального кодекса Украины. Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста.

Антикоррупционная прокуратура
