Почти за год уволили 57 прокуроров со статусом инвалидности

За 11 месяцев из органов прокуратуры по различным причинам уволили 57 прокуроров со статусом инвалидности.

Источник: генпрокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пресс-служба ОГП в комментарии "Украинской правде"

Детали: Кравченко напомнил, что продолжается инициированная им в июле проверка обоснованности предоставления статуса инвалидности работникам прокуратуры.

По словам генпрокурора, "на сегодняшний день из органов прокуратуры уволены 57 прокуроров со статусом инвалидности, 56 прокуроров уволены с административных должностей".

В ОГП "Украинской правде" уточнили, что это данные за период с 24 октября 2024 года по 15 сентября 2025 года. На уточняющий вопрос об основаниях увольнения прокуроров: из-за выявленных нарушений или по разным причинам, в пресс-службе указали на второе.

Кравченко также сообщает, что на рассмотрении сейчас находится 228 дисциплинарных жалоб в отношении прокуроров (в июле их было 348 -ред.).

Предыстория: