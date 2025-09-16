Почти за год уволили 57 прокуроров со статусом инвалидности
За 11 месяцев из органов прокуратуры по различным причинам уволили 57 прокуроров со статусом инвалидности.
Источник: генпрокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пресс-служба ОГП в комментарии "Украинской правде"
Детали: Кравченко напомнил, что продолжается инициированная им в июле проверка обоснованности предоставления статуса инвалидности работникам прокуратуры.
По словам генпрокурора, "на сегодняшний день из органов прокуратуры уволены 57 прокуроров со статусом инвалидности, 56 прокуроров уволены с административных должностей".
В ОГП "Украинской правде" уточнили, что это данные за период с 24 октября 2024 года по 15 сентября 2025 года. На уточняющий вопрос об основаниях увольнения прокуроров: из-за выявленных нарушений или по разным причинам, в пресс-службе указали на второе.
Кравченко также сообщает, что на рассмотрении сейчас находится 228 дисциплинарных жалоб в отношении прокуроров (в июле их было 348 -ред.).
Предыстория:
- 15 июля 2025 года генпрокурор Кравченко заявил, что все прокуроры со статусом инвалидности будут направлены в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров. Кроме тех, кто имеет статус: инвалидов детства, лиц, понесших невосполнимые потери для здоровья, имеющих онкологические заболевания, являющихся инвалидами войны. Отмечалось, что таких в органах прокуратуры – 136 человек.
- Кравченко занял должность генпрокурора в конце июня 2025 года.
- Его предшественник Андрей Костин подал в отставку в октябре 2024 года, в том числе после скандала с выявленными фактами инвалидности 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Алексеем Олейником, которую оформила МСЭК во главе с депутатом облсовета от партии "Слуга народа" Татьяной Крупой.