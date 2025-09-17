Убийство на столичном фуникулере: перед вынесением приговора подозреваемый "раскаялся"

Суд по делу об убийстве на столичном фуникулере. фото ОГП

В деле об убийстве 15-летнего Максима Матерухина на киевском фуникулере завершилась стадия прений сторон, суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Источник: генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях

Прямая речь: "Мы услышали последнее слово обвиняемого. Его "искреннее" раскаяние прозвучало только сегодня – после всех месяцев возражений, искажений фактов и попыток избежать ответственности. Для меня очевидно: это не раскаяние, а очередная попытка манипуляции.

Сторона обвинения представила все доказательства, показания свидетелей, результаты экспертиз, которые доказывают: смерть Максима была не случайностью, а следствием умышленных действий обвиняемого. Мы настаиваем на наказании в виде пожизненного лишения свободы".

Детали: Кравченко напомнил, что судебный процесс был тяжелым и длительным: больше года родители и родные ждали, пока дело сдвинется с места.

"И сегодня мы приблизились к моменту, когда будет поставлена точка", – добавил генпрокурор.

Он сообщил, что стадия дебатов завершена, судьи удалились в совещательную комнату.

