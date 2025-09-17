Убийство на столичном фуникулере: перед вынесением приговора подозреваемый "раскаялся"
В деле об убийстве 15-летнего Максима Матерухина на киевском фуникулере завершилась стадия прений сторон, суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.
Источник: генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях
Прямая речь: "Мы услышали последнее слово обвиняемого. Его "искреннее" раскаяние прозвучало только сегодня – после всех месяцев возражений, искажений фактов и попыток избежать ответственности. Для меня очевидно: это не раскаяние, а очередная попытка манипуляции.
Сторона обвинения представила все доказательства, показания свидетелей, результаты экспертиз, которые доказывают: смерть Максима была не случайностью, а следствием умышленных действий обвиняемого. Мы настаиваем на наказании в виде пожизненного лишения свободы".
Детали: Кравченко напомнил, что судебный процесс был тяжелым и длительным: больше года родители и родные ждали, пока дело сдвинется с места.
"И сегодня мы приблизились к моменту, когда будет поставлена точка", – добавил генпрокурор.
Он сообщил, что стадия дебатов завершена, судьи удалились в совещательную комнату.
Предыстория:
- 7 апреля 2024 года несовершеннолетний парень погиб на станции фуникулера из-за смертельной раны шеи. В тот же день Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту смерти юноши.
- Правоохранители сообщили о подозрении в умышленном убийстве отстраненному сотруднику Управления государственной охраны, который толкнул подростка на станции киевского фуникулера.
- 9 апреля советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона сообщила, что обвиняемый в убийстве подростка не признает своей вины, экспертиза показала, что на момент преступления он был пьян.
- 14 августа 2025 года генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что обратится в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры, чтобы подать жалобу на адвоката подозреваемого Артема Косова в убийстве 10-классника Максима Матерухина на станции киевского фуникулера.
- Прокуроры требуют назначить Косову пожизненное лишение свободы.