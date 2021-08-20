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На эвакуацию в аэропорту Кабула ожидают 6 тысяч человек – Госдеп США

Пятница, 20 августа 2021, 01:14
На эвакуацию в аэропорту Кабула ожидают 6 тысяч человек – Госдеп США
ФОТО: AFP

В аэропорту Кабула находятся 6 тысяч человек, которые ожидают эвакуации.

Источник: пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, цитирует Укринформ

Детали: Прайс отметил, что около 20 рейсов вылетят из Кабула в четверг вечером.

Представитель Госдепа охарактеризовал операцию по эвакуации как авральную. Среди готовых к ней – граждане США, афганцы, которых может преследовать новая власть, претенденты на получение специальной иммиграционной визы, граждане третьих стран.

Прайс отметил, что Вашингтон удвоит количество консульских сотрудников в Кабуле, не уточнив, сколько их сейчас. Кроме того, увеличит количество работников консульств в Катаре и Кувейте и готовит группы для направления в другие места.

По его словам, сообщение о том, что люди не могут добраться до аэропорта, американцы воспринимают "очень серьезно" и прилагают все усилия для обеспечения проезда. Правда, добавил, что от американских граждан таких сообщений было немного.

"Ни одна страна не имеет больших возможностей в Афганистане, чем Соединенные Штаты", – сказал Прайс, отвечая на вопрос о неспособности США провести надлежащую операцию по эвакуации американцев.

Предыстория:

США с начала эвакуации вывезли из Кабула около 7000 человек.

Напомним: Ранее президент США Джо Байден допустил, что американские войска задержатся в Кабуле и после 31 августа, если эвакуацию к тому времени не успеют завершить.

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Темы: АфганистанСША
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