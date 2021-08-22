США попросили Украину помочь с эвакуацией из Афганистана

США обратились к Украине с просьбой помочь в реализации операции по эвакуации из Афганистана лиц, которым угрожает опасность.

Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба офиса президента со ссылкой на МИД, пишет "Европейская правда".

Утверждается, что Украина согласилась предоставить логистическое содействие в вывозе людей из Кабула с их последующим перемещением в США и другие страны. Эта операция не предусматривает предоставление эвакуированным убежища в Украине.

Соединенные Штаты также помогают Украине в операциях по эвакуации украинских граждан, добавили в ОП.

В МИД накануне сообщили о телефонном разговоре главы министерства Дмитрия Кулебы с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд.

По информации министерства, стороны договорились взаимодействовать для осуществления последующих этапов эвакуации граждан Украины из Афганистана в приоритетном порядке.

Как сообщалось, 22 августа утром в аэропорту "Борисполь" приземлился второй эвакуационный борт Украины, который доставил людей из Кабула в Киев.

Военно-транспортный самолет Воздушных сил Вооруженных Сил эвакуировал из Афганистана 83 человека, в том числе 31 украинца, а также граждан других государств. Среди украинских граждан - 12 человек, находившихся на военной базе близ Кабула. Также среди эвакуированных - представители международных медиа и общественных организаций.

В ночь на 16 августа украинский самолет эвакуировал из Кабула 79 человек - 8 украинцев и граждан других стран, в том числе Афганистана.

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