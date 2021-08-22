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Борт из Кабула: в Киев привезли украинских военных и иностранных журналистов

Воскресенье, 22 августа 2021, 08:36
Борт из Кабула: в Киев привезли украинских военных и иностранных журналистов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, кто был на борту эвакуационного самолета, который утром в воскресенье прибыл в Киев.

Источник: министр в Facebook, сообщение Офиса президента

Детали: Это второй эвакуационный борт из Кабула.

Кулеба отметил, что благодаря усилиям МИД, ВСУ и ГУР МО теперь 83 человека в безопасности в Украине.

Среди них – граждане Украины, журналисты Wall Street Journal и Радио Свобода, которые были в наибольшей опасности в Афганистане, дети, женщины (одна из них на восьмом месяце беременности).

Прямая речь: "Особенно был рад видеть одного из 12 украинских, которые застряли на военной базе под Кабулом. Именно с ним я говорил по телефону и обещал, что мы их вытащим. Всех их мы вернули домой. Именно о них россияне разгоняли фейк, что Украина их бросила. Но мы выполнили обещания, потому что своих Украина не бросает".

Больше деталей: Глава МИД добавил, что прямо сейчас Украина продолжает работать над следующим рейсом из Кабула.

В то же время ОП отмечает, что среди эвакуированных из Афганистана 83 человек 31 украинец, а также граждане других государств. На родину вернулись 12 украинских военных. Также были спасены иностранные журналисты и общественные деятели, которые попросили о помощи.

По данным УП, самолет приземлился примерно в 6:50.

 
 

Напомним:

  • В ночь с 15 на 16 августа Украина эвакуировала из Афганистана восемь своих граждан.

Знать больше: Афганистан пахнет кровью. Интервью режиссера Сахры Карими, которую эвакуировала Украина

"Украинская правда" в Threads

Темы: АфганистанМИД
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