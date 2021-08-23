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Убытки от оккупации Крыма достигают 100 млрд долларов – Шмыгаль

Понедельник, 23 августа 2021, 13:03
Убытки от оккупации Крыма достигают 100 млрд долларов – Шмыгаль

Общие потенциальные убытки от временной оккупации Россией Крыма оцениваются в более 100 млрд долларов США.

Источник: премьер Денис Шмыгаль во время выступления на учредительном саммите Крымской платформы, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Украина понесла огромные экономические потери от оккупации Крыма. Общие потенциальные убытки сегодня оцениваются экспертами – более 100 млрд долларов. Это – потерянные природные ресурсы, это потерянные активы государства, это потерянная промышленность, а главное – это негативные последствия для людей, страдающих от политики страны-агрессора".

Детали: В этом контексте он подчеркнул, что именно поэтому одна из приоритетных задач сегодня – это заставить Российскую Федерацию по решению международных судов начать платить за свои действия.

"Уже есть не один положительный пример, когда украинские государственные и частные структуры выигрывают соответствующие судебные процессы", - добавил Шмыгаль.

Справка: 100 миллиардов долларов - это примерно 2,5 бюджета Украины на 2021 год.

Что предшествовало: 23 августа в Киеве проходит учредительный саммит инициативы по деоккупации Крыма "Крымская платформа". Участие в нем принимают 46 делегаций.

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Темы: ШмыгальКрым
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