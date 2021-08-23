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У Києві стартував саміт Кримської платформи

Понеділок, 23 серпня 2021, 12:00
У Києві стартував саміт Кримської платформи
скріншот трансляції

У Києві у виставковому центрі "Парковий" стартував установчий саміт Кримської платформи – першого переговорного майданчика України з деокупації Криму.

Джерело: кореспондентка УП з місця події

Деталі: На саміт до Києва приїхали 46 делегацій. Гості та українські політики поступово прибували до "Паркового" – під’їзд до виставкового центру був перекритим. 

Перед дверима виставкового центру гостей зустрічав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. На сцені, безпосередньо в самому "Парковому"– президент, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, голова Верхоної Ради Дмитро Разумков та голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Відкривала саміт українська співачка Джамала, вона виконала пісню "1944", присвячену депортації кримськотатарського народу – з якою у 2016 році виграла "Євробачення".

Перше слово на форумі мав президент, він нагадав гостям про кілька позитивних кроків України на шляху до деокупації півострова – ухвалення першої стратегії з деокупації Криму, прийняття закону про статус корінних народів і скасування вільної економічної зони "Крим", на неефективність якої нарікали правозахисники. 

Пряма мова Зеленського: "Ми не проводимо цей саміт заради самого саміту. Крим не має зникнути з порядку денного ще на 7 років. Тому вже сьогодні ми маємо зосередити на вирішенні конкретних проблем – це посилення санкцій, захист прав людини, подолання екологічних та економічних наслідків окупації, забезпечення свободи навігації в Чорному та Азовському морях".

Читайте також: З союзниками і без Росії. Як Україна збирається повертати Крим на порядок денний світу

Ольга Кириленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримська платформа
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