У Києві стартував саміт Кримської платформи

У Києві у виставковому центрі "Парковий" стартував установчий саміт Кримської платформи – першого переговорного майданчика України з деокупації Криму.

Джерело: кореспондентка УП з місця події

Деталі: На саміт до Києва приїхали 46 делегацій. Гості та українські політики поступово прибували до "Паркового" – під’їзд до виставкового центру був перекритим.

Перед дверима виставкового центру гостей зустрічав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. На сцені, безпосередньо в самому "Парковому"– президент, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, голова Верхоної Ради Дмитро Разумков та голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Відкривала саміт українська співачка Джамала, вона виконала пісню "1944", присвячену депортації кримськотатарського народу – з якою у 2016 році виграла "Євробачення".

Перше слово на форумі мав президент, він нагадав гостям про кілька позитивних кроків України на шляху до деокупації півострова – ухвалення першої стратегії з деокупації Криму, прийняття закону про статус корінних народів і скасування вільної економічної зони "Крим", на неефективність якої нарікали правозахисники.

Пряма мова Зеленського: "Ми не проводимо цей саміт заради самого саміту. Крим не має зникнути з порядку денного ще на 7 років. Тому вже сьогодні ми маємо зосередити на вирішенні конкретних проблем – це посилення санкцій, захист прав людини, подолання екологічних та економічних наслідків окупації, забезпечення свободи навігації в Чорному та Азовському морях".

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