Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Києві стартував саміт Кримської платформи

Понеділок, 23 серпня 2021, 12:00
скріншот трансляції

У Києві у виставковому центрі "Парковий" стартував установчий саміт Кримської платформи – першого переговорного майданчика України з деокупації Криму.

Джерело: кореспондентка УП з місця події

Деталі: На саміт до Києва приїхали 46 делегацій. Гості та українські політики поступово прибували до "Паркового" – під’їзд до виставкового центру був перекритим. 

Перед дверима виставкового центру гостей зустрічав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. На сцені, безпосередньо в самому "Парковому"– президент, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, голова Верхоної Ради Дмитро Разумков та голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Відкривала саміт українська співачка Джамала, вона виконала пісню "1944", присвячену депортації кримськотатарського народу – з якою у 2016 році виграла "Євробачення".

Перше слово на форумі мав президент, він нагадав гостям про кілька позитивних кроків України на шляху до деокупації півострова – ухвалення першої стратегії з деокупації Криму, прийняття закону про статус корінних народів і скасування вільної економічної зони "Крим", на неефективність якої нарікали правозахисники. 

Пряма мова Зеленського: "Ми не проводимо цей саміт заради самого саміту. Крим не має зникнути з порядку денного ще на 7 років. Тому вже сьогодні ми маємо зосередити на вирішенні конкретних проблем – це посилення санкцій, захист прав людини, подолання екологічних та економічних наслідків окупації, забезпечення свободи навігації в Чорному та Азовському морях".

Читайте також: З союзниками і без Росії. Як Україна збирається повертати Крим на порядок денний світу

Ольга Кириленко, УП
Теми: Кримська платформа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ДоповненоУкраїна отримала від МВФ 1,9 млрд SDR, або 2,7 млрд доларів – Рожкова

відеоПід час навчань біля лінії фронту знайшли схрон окупантів – СБУ

"Талібан" хоче швидкого виведення військових США, інакше "будуть наслідки"

У Кремлі розкритикували введені Зеленським санкції проти російських ЗМІ

У США з'явився новий аргумент проти російського газу - Зеркаль

документДекларація Кримської платформи містить пункт про додаткові санкції – Зеленський

Усі новини...
Кримська платформа
Зеленський сподівається змусити РФ до переговорів про повернення Криму
Партія проросійського Додона обурилась через участь Санду у Кримській платформі
Спецоперація "Крим": від курорту і автономії до депресивної околиці
Останні новини
20:46
В аеропорту Кабула сталася перестрілка: є загиблий та поранені
20:36
Погода на День Незалежності: Україну охопить холодний циклон
19:54
ДоповненоУкраїна отримала від МВФ 1,9 млрд SDR, або 2,7 млрд доларів – Рожкова
19:29
фотоУ Києві відкрили Офіс Кримської платформи
19:17
Рада закликала міжнародну спільноту посилити протидію агресії Росії
19:01
60% українців вважають, що зможуть захистити свої права як власника землі – опитування
18:58
Країни Балтії і Польща виступили зі спільною заявою щодо Білорусі
18:41
Вакцина проти Covid від Pfizer-BioNTech отримала повний допуск у США
18:02
Британія купила ще 35 млн доз вакцини Pfizer
17:58
Гібридні війська РФ обстріляли українські позиції, ЗСУ відкрили вогонь у відповідь
Усі новини...