Посольство США осудило проявления насилия к оппонентам после нападения на Порошенко

Посольство США в Украине после обливания зеленкой экс-президента Петра Порошенко заявило, что физическим нападениям на политиков, журналистов или любых членов общества нет места в процветающей демократии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Политическая оппозиция является фундаментальной составляющей демократического процесса. Физическим нападениям на политиков, журналистов или любых членов общества нет места в процветающей демократии", - говорится в твите посольства США.

Політична опозиція є фундаментальною складовою демократичного процесу. Фізичним нападам на політиків, журналістів чи будь-яких членів суспільства немає місця у процвітаючій демократії. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 25, 2021

Информированный американский дипломат, который общался с "Европейской правдой", подчеркнул, что этот твит появился как реакция на нападение на Петра Порошенко с использованием зеленки. Впрочем, посольство не отметило его имени, чтобы подчеркнуть, что любая такая атака является недопустимой.

"США осуждают использование насилия для запугивания оппонентов, и мы хотим подчеркнуть, что это касается не только Петра Порошенко. Хотя поводом для твита было именно нападение на него", - сказал дипломат.

Как сообщалось, 24 августа экс-президента Петра Порошенко облили зеленкой в ​​центре Киева, подозреваемого задержали.