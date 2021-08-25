Посольство США засудило прояви насильства до опонентів після нападу на Порошенка

Посольство США в Україні після облиття зеленкою експрезидента Петра Порошенка заявило, що фізичним нападам на політиків, журналістів чи будь-яких членів суспільства немає місця у процвітаючій демократії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Політична опозиція є фундаментальною складовою демократичного процесу. Фізичним нападам на політиків, журналістів чи будь-яких членів суспільства немає місця у процвітаючій демократії" - йдеться у твіті посольства США.

Політична опозиція є фундаментальною складовою демократичного процесу. Фізичним нападам на політиків, журналістів чи будь-яких членів суспільства немає місця у процвітаючій демократії. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 25, 2021

Інформований американський дипломат, що спілкувався з "Європейською правдою", наголосив, що цей твіт з’явився як реакція на напад на Петра Порошенка з використанням зеленки. Втім, посольство не наголосило на його імені, щоби підкреслити, що будь-яка така атака є неприпустимою.

"США засуджують використання насильства для залякування опонентів, і ми хочемо підкреслити, що це стосується не лише Петра Порошенка. Хоча приводом для твіта був саме напад на нього" – сказав дипломат.

Як повідомлялося, 24 серпня експрезидента Петра Порошенка облили зеленкою у центрі Києва, підозрюваного затримали.