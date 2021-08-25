Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Посольство США засудило прояви насильства до опонентів після нападу на Порошенка

Середа, 25 серпня 2021, 19:37

Посольство США в Україні після облиття зеленкою експрезидента Петра Порошенка заявило, що фізичним нападам на політиків, журналістів чи будь-яких членів суспільства немає місця у процвітаючій демократії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Політична опозиція є фундаментальною складовою демократичного процесу. Фізичним нападам на політиків, журналістів чи будь-яких членів суспільства немає місця у процвітаючій демократії" - йдеться у твіті посольства США.

Інформований американський дипломат, що спілкувався з "Європейською правдою", наголосив, що цей твіт з’явився як реакція на напад на Петра Порошенка з використанням зеленки. Втім, посольство не наголосило на його імені, щоби підкреслити, що будь-яка така атака є неприпустимою.

"США засуджують використання насильства для залякування опонентів, і ми хочемо підкреслити, що це стосується не лише Петра Порошенка. Хоча приводом для твіта був саме напад на нього" – сказав дипломат.

Як повідомлялося, 24 серпня експрезидента Петра Порошенка облили зеленкою у центрі Києва, підозрюваного затримали.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
Усі новини...
Реклама: