Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Посольство США засудило прояви насильства до опонентів після нападу на Порошенка

Середа, 25 серпня 2021, 19:37

Посольство США в Україні після облиття зеленкою експрезидента Петра Порошенка заявило, що фізичним нападам на політиків, журналістів чи будь-яких членів суспільства немає місця у процвітаючій демократії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Політична опозиція є фундаментальною складовою демократичного процесу. Фізичним нападам на політиків, журналістів чи будь-яких членів суспільства немає місця у процвітаючій демократії" - йдеться у твіті посольства США.

Інформований американський дипломат, що спілкувався з "Європейською правдою", наголосив, що цей твіт з’явився як реакція на напад на Петра Порошенка з використанням зеленки. Втім, посольство не наголосило на його імені, щоби підкреслити, що будь-яка така атака є неприпустимою.

"США засуджують використання насильства для залякування опонентів, і ми хочемо підкреслити, що це стосується не лише Петра Порошенка. Хоча приводом для твіта був саме напад на нього" – сказав дипломат.

Як повідомлялося, 24 серпня експрезидента Петра Порошенка облили зеленкою у центрі Києва, підозрюваного затримали.

Теми: ПорошенкоСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини середи і ночі: російська мова на Дніпропетровщині, суд "Північного потоку-2"

"Шахтар" проходить "Монако" і буде грати у груповому етапі Ліги Чемпіонів

Таліби закликають жінок залишатися вдома, поки бойовики "не навчені" їх поважати

Російську мову позбавили статусу регіональної на Дніпропетровщині

Новини 25 серпня: євроатлантичне майбутнє України, поразка у суді для "Північного потоку-2"

Медведчук заявив, що Україна використовує російський газ

Усі новини...
Порошенко
У поліції розповіли, хто облив зеленкою Порошенка
У Порошенка заявили, що поліція "сховала" провокатора на Банковій
Порошенка облили зеленкою в центрі Києва
Останні новини
08:52
162 тисячі українців вакцинувалися проти коронавірусу 25 серпня
08:40
США, Британія й Австралія попросили не їхати в аеропорт Кабула через загрозу теракту
08:32
Ющенко про свої найважчі переговори: Не потрібно недооцінювати Росію
08:22
COVID в Україні: після свят зафіксували 1 581 хворого і 45 померлих
08:00
Головні новини середи і ночі: російська мова на Дніпропетровщині, суд "Північного потоку-2"
07:55
На Донбасі було п’ять порушень “тиші”, без втрат
07:25
Moderna призупинила постачання понад мільйона доз в Японію після забруднення флаконів
06:31
Низка країн закликали громадян покинути аеропорт Кабула через загрозу теракту
05:29
COVID-19 у світі: Найбільше нових хворих у США, далі Індія
04:40
З вересня в Бразилії будуть вакцинувати населення втретє
Усі новини...