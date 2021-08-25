Зеленский дал орден регионалу, который выступал против Майдана – ЧЕСНО
Президент Владимир Зеленский наградил орденом "За заслуги" II степени Анатолия Федорука – мэра Бучи с 1998 года, который поддержал Януковича и называл майдановцев "террористами".
Источник: Движение "ЧЕСНО"
Детали: В "ЧЕСНО" напомнили, что Федорук неизменно возглавляет Бучу с 1998 года. В 2014 году он поддержал тогдашнего президента Виктора Януковича и выступил против Майдана. Тогда же он называл участников Революции "террористами".
Украинские правоохранители обвиняют мэра в незаконном распределении земли. И хотя суд назначал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, политик все же вернулся в кресло мэра. Судебные же заседание по делу переносятся.
В очередной раз переизбрался на должность Федорук в 2020 году. Баллотировался он от партии "Слуга народа". В 2015 году он шел на выборы как самовыдвиженец. Но на выборах поддержал партию "Новые лица", избранники которой помогли сформировать ему подконтрольное большинство в городском совете.
В 2014 году Федорук пробовал силы на выборах в Верховную Раду, однако проиграл. В 2010 году избран на должность мэра он был как кандидат от "Партии регионов".
Напомним:
- 21 июля 2016 в помещениях мэра Бучи Анатолия Федорука, а также его соратника – мэра Ирпеня Владимира Карплюка, начались обыски следователей Генпрокуратуры.
- Правоохранители подозревают обоих мэров в незаконной застройке лесов, им грозит минимум по 6 лет заключения.
- Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что мэры Бучи и Ирпеня в течение 2006-2012 годов незаконно отвели в собственность земельные участки своему окружению и нужным людям из Киева. В частности – экс-председателю ВР Игорю Калетнику досталось 14 га лесных угодий.