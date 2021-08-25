Зеленский дал орден регионалу, который выступал против Майдана – ЧЕСНО

Президент Владимир Зеленский наградил орденом "За заслуги" II степени Анатолия Федорука – мэра Бучи с 1998 года, который поддержал Януковича и называл майдановцев "террористами".

Источник: Движение "ЧЕСНО"

Детали: В "ЧЕСНО" напомнили, что Федорук неизменно возглавляет Бучу с 1998 года. В 2014 году он поддержал тогдашнего президента Виктора Януковича и выступил против Майдана. Тогда же он называл участников Революции "террористами".

Украинские правоохранители обвиняют мэра в незаконном распределении земли. И хотя суд назначал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, политик все же вернулся в кресло мэра. Судебные же заседание по делу переносятся.

В очередной раз переизбрался на должность Федорук в 2020 году. Баллотировался он от партии "Слуга народа". В 2015 году он шел на выборы как самовыдвиженец. Но на выборах поддержал партию "Новые лица", избранники которой помогли сформировать ему подконтрольное большинство в городском совете.

В 2014 году Федорук пробовал силы на выборах в Верховную Раду, однако проиграл. В 2010 году избран на должность мэра он был как кандидат от "Партии регионов".

Напомним: