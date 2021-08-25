Зеленський дав орден регіоналу, який виступав проти Майдану – ЧЕСНО
Президент Володимир Зеленський нагородив орденом "За заслуги" ІІ ступеня Анатолія Федорука – міського голову Бучі з 1998 року, який підтримав Януковича та називав майданівців "терористами".
Джерело: Рух "ЧЕСНО"
Деталі: У "ЧЕСНО" нагадали, що Федорук незмінно очолює Бучу з 1998 року. У 2014 році він підтримав тодішнього президента Віктора Януковича та виступив проти Майдану. Тоді ж він називав учасників Революції "терористами".
Українські правоохоронці звинувачують міського голову у незаконному розподілі землі. І хоча суд призначав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, політик все ж повернувся у мерське крісло. Судові ж засідання у справі відтерміновуються.
Вкотре переобрався на посаду Федорук у 2020 році. Балотувався він від партії "Слуга народу". У 2015 році він йшов на вибори як самовисуванець. Але на виборах підтримав партію "Нові обличчя", обранці якої допомогли сформувати йому підконтрольну більшість у міській раді.
У 2014 році Федорук пробував сили на виборах до Верховної Ради, проте програв. У 2010 році обраний на посаду мера він був як кандидат від "Партії регіонів".
Нагадаємо:
- 21 липня 2016 року в помешканнях мера Бучі Анатолія Федорука, а також його соратника – мера Ірпеня Володимира Карплюка, почалися обшуки слідчих Генпрокуратури.
- Правоохоронці підозрюють обох мерів у незаконній забудові лісів, їм загрожує мінімум по 6 років ув'язнення.
- Тодішній генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що мери Бучі та Ірпеня протягом 2006-2012 років незаконно відвели у власність земельні ділянки своєму оточенню і потрібним людям з Києва. Зокрема – екс-голові ВР Ігорю Калетнику дісталося 14 га лісових угідь.