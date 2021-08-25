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Зеленський дав орден регіоналу, який виступав проти Майдану – ЧЕСНО

Середа, 25 серпня 2021, 20:11
Анатолій Федорчук

Президент Володимир Зеленський нагородив орденом "За заслуги" ІІ ступеня Анатолія Федорука – міського голову Бучі з 1998 року, який підтримав Януковича та називав майданівців "терористами". 

Джерело: Рух "ЧЕСНО" 

Деталі: У "ЧЕСНО" нагадали, що Федорук незмінно очолює Бучу з 1998 року. У 2014 році він підтримав тодішнього президента Віктора Януковича та виступив проти Майдану. Тоді ж він називав учасників Революції "терористами". 

Українські правоохоронці звинувачують міського голову у незаконному розподілі землі. І хоча суд призначав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, політик все ж повернувся у мерське крісло. Судові ж засідання у справі відтерміновуються. 

Вкотре переобрався на посаду Федорук у 2020 році. Балотувався він від партії "Слуга народу". У 2015 році він йшов на вибори як самовисуванець. Але на виборах підтримав партію "Нові обличчя", обранці якої допомогли сформувати йому підконтрольну більшість у міській раді. 

У 2014 році Федорук пробував сили на виборах до Верховної Ради, проте програв. У 2010 році обраний на посаду мера він був як кандидат від "Партії регіонів". 

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: нагородиПартія регіонівЗеленський


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