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За 2 года на базе будущего биокластера построят научный центр – Ляшко

Суббота, 28 августа 2021, 15:58
За 2 года на базе будущего биокластера построят научный центр – Ляшко
Глава Минздрава Виктор Ляшко. Фото с его страницы в Facebook

На базе будущего биокластера "Биологическая безопасность и биотехнологии" откроют Центр противохимической и противотоксикологической защиты.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами

Прямая речь Ляшко: "В этом биокластере, который мы хотим сделать, мы решим еще два другие вопроса, которые нам задал СНБО - создать Центр противохимической и противотоксикологической защиты. Поскольку мы понимаем, что наряду с биологическими угрозами есть и другие.

И мы планируем в центре Института токсикологии (Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности им. Медведя - УП), который у нас на Героев Обороны, 6, создать центр, который станет Институтом здоровья, объединит все наши научные учреждения.

Там будут и клиника, и лаборатории, и виварии (центры содержания и разведения лабораторных животных - УП), лаборатории для сотрудничества с бизнесом, чтобы масштабировать все наши научные исследования".

Детали: Центр противохимической и противотоксикологической защиты планируют построить за 2 года. По словам Ляшко, уже есть деньги на проектирование центра, Минздрав работает над техническим заданием.

Министр также намекнул, что на определенные новости о работе центра стоит ждать "из-за океана" на следующей неделе, очевидно, имея в виду встречу президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Предыстория: Изначальная цель создания биокластера - производство тест-систем для различных исследований в эпиднадзоре и потенциальное производство вакцин в Украине.

На его создание в бюджете на 2021 год заложены 100 миллионов гривен. В этом году кластер должен заработать на базе Центра общественного здоровья Минздрава.

Справка: Как объясняет Минздрав, биокластер - это группа организаций, которые работают над поддержкой и усилением партнерства государственных и частных учреждений, работающих над разработкой и внедрением научных инноваций медицинского, фармацевтического, биотехнологического направлений.

Ольга Кириленко, УП

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Темы: Минздравздоровьенаука
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