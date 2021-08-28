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За 2 роки на базі майбутнього біокластеру побудують науковий центр – Ляшко

Субота, 28 серпня 2021, 15:58
За 2 роки на базі майбутнього біокластеру побудують науковий центр – Ляшко
Голова МОЗ Віктор Ляшко. Фото з його сторінки у Facebook

На базі майбутнього біокластеру "Біологічна безпека та біотехнології" відкриють Центр протихімічного та протитоксикологічного захисту.

Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами

Пряма мова Ляшка: "У цьому біокластері, який ми хочемо зробити, ми вирішимо ще два інші питання, які нам поставила РНБО – створити Центр протихімічного та протитоксикологічного захисту. Оскільки ми розуміємо, що поряд з біологічними загрозами ходять й інші. 

І ми плануємо в центрі Інституту токсикології (Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. Медведя – УП), який в нас на Героїв Оборони 6, створити центр, який стане Інститутом здоров’я, об’єднає всі наші наукові установи. 

Там будуть і клініка, і лабораторії, і віварії (центри утримання та розведення лабораторних тварин – УП), лабораторії для співпраці з бізнесом, щоб масштабувати всі наші наукові дослідження".

Деталі: Центр протихімічного та протитоксикологічного захисту планують побудувати за 2 роки. За словами Ляшка, вже є гроші на проектування центру, МОЗ працює над технічним завданням.

Міністр також натякнув, що на певні новини щодо роботи центру варто чекати "з-за океану" на наступному тижні, вочевидь, маючи на увазі зустріч президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена.

Передісторія: Початкова мета створення біокластеру – виробництво тест-систем для різноманітних досліджень в епіднагляді та потенційне виробництво вакцин в Україні.  

На його створення в бюджеті на 2021 рік закладено 100 мільйонів гривень. Цього року кластер має запрацювати на базі Центру громадського здоров’я МОЗ.

Довідково: Як пояснює МОЗ, біокластер – це група організацій, які працюють над підтримкою та посиленням партнерств державних і приватних установ, що працюють над розробкою та впровадженням наукових інновацій медичного, фармацевтичного, біотехнологічного напрямків.

Ольга Кириленко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: МОЗздоров'янаука
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