Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Паралимпиада-2020: легкоатлетка Зубковская выиграла "золото"

Воскресенье, 29 августа 2021, 07:35
Паралимпиада-2020: легкоатлетка Зубковская выиграла золото
Фото: paralympic

На XVI летних Паралимпийских играх в Токио украинская прыгунья в длину Оксана Зубковская завоевала золотую медаль.

Источник: Укринформ

Детали: Представительница Киевской области выиграла финал в классе Т12 с результатом 5,54 метра.

В активе паралимпийской сборной Украины уже 35 наград: 9 золотых, 17 серебряных и 9 бронзовых.

Предыстория:

  • Украина завоевала сразу 5 золотых медалей в плавании на Паралимпиаде-2020

"Украинская правда" в Threads

Темы: спортОлимпиада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
спорт
Российских спортсменок заявили как сирийских на соревнованиях в Алжире – росСМИ
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
Украинские прыгуньи Геращенко и Магучих завоевали медали на этапе Бриллиантовой лиги
Последние новости
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
Все новости...
Реклама: