Паралимпиада-2020: легкоатлетка Зубковская выиграла "золото"

На XVI летних Паралимпийских играх в Токио украинская прыгунья в длину Оксана Зубковская завоевала золотую медаль.

Источник: Укринформ

Детали: Представительница Киевской области выиграла финал в классе Т12 с результатом 5,54 метра.

В активе паралимпийской сборной Украины уже 35 наград: 9 золотых, 17 серебряных и 9 бронзовых.

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