Паралимпиада-2020: легкоатлетка Зубковская выиграла "золото"
Воскресенье, 29 августа 2021, 07:35
На XVI летних Паралимпийских играх в Токио украинская прыгунья в длину Оксана Зубковская завоевала золотую медаль.
Источник: Укринформ
Детали: Представительница Киевской области выиграла финал в классе Т12 с результатом 5,54 метра.
В активе паралимпийской сборной Украины уже 35 наград: 9 золотых, 17 серебряных и 9 бронзовых.
Предыстория:
- Украина завоевала сразу 5 золотых медалей в плавании на Паралимпиаде-2020