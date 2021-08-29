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Паралимпиада-2020: легкоатлетка Зубковская выиграла "золото"

Воскресенье, 29 августа 2021, 07:35
Фото: paralympic

На XVI летних Паралимпийских играх в Токио украинская прыгунья в длину Оксана Зубковская завоевала золотую медаль.

Источник: Укринформ

Детали: Представительница Киевской области выиграла финал в классе Т12 с результатом 5,54 метра.

В активе паралимпийской сборной Украины уже 35 наград: 9 золотых, 17 серебряных и 9 бронзовых.

Предыстория:

  • Украина завоевала сразу 5 золотых медалей в плавании на Паралимпиаде-2020

Темы: спортОлимпиада
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