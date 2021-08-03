В Киеве после выходных выросло количество больных COVID

За сутки 2 августа в столице зарегистрировали 198 новых больных коронавирусом, летальных случаев нет.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "198 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Летальных случаев нет".

Детали: Заболели 103 женщины в возрасте от 19 до 87 лет, 71 мужчина в возрасте от 21 до 74 лет, 15 девочек от 5 дней до 17 лет и 9 мальчиков от 2 до 17 лет.

31 человека госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (59), в Оболонском (29) и в Святошинском (25) районе.

По состоянию на 3 августа в столице уже 219 340 подтвержденных случаев коронавируса, умерли 5 235 больных. Преодолели вирус 209 591 житель столицы, из них 164 за минувшие сутки.

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