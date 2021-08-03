Глава ВСУ запретил чиновникам ездить в зону ООС из-за вступления в должность
Глава Вооруженных сил Валерий Залужный временно запретил чиновникам посещать зону проведения операции объединенных сил, поэтому глава ВР Дмитрий Разумков был вынужден отменить свою поездку в зону ООС.
Источник: пресс-служба Верховной Рады, глава ВСУ Валерий Залужный в Facebook
Дословно: "Мною было принято решение о временном запрете до 10 дней на посещения района проведения операции Объединенных сил должностными лицами и парламентариями в связи с процессом приема-передачи должности командующего операции Объединенных сил.
Этот процесс должен состояться в спокойной рабочей обстановке для обеспечения бесперебойного выполнения задач по обороне государства".
Детали: В частности, чи-за решения командующего ООС отменил поездку на Донбасс глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Разумков собирался в ООС, чтобы ознакомиться с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией.
Также глава ВР хотел пообщаться с местными жителями и военнослужащими украинской армии.
Напомним:
- 28 июля президент Владимир Зеленский принял решение о смене начальника Генерального штаба ВСУ, командующего десантно-штурмовых войск ВСУ и командующего объединенных сил. Соответственно, с должностей уволены Сергей Корнийчук, Евгений Мойсюк и Владимир Кравченко.
- Сергея Шаптала назначили начальником Генерального штаба ВСУ, Александра Павлюка - командующим ОС, Олега Синайка - заместителем главы Службы внешней разведки.