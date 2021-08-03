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Глава ВСУ запретил чиновникам ездить в зону ООС из-за вступления в должность

Вторник, 3 августа 2021, 14:27

Глава Вооруженных сил Валерий Залужный временно запретил чиновникам посещать зону проведения операции объединенных сил, поэтому глава ВР Дмитрий Разумков был вынужден отменить свою поездку в зону ООС.

Источник: пресс-служба Верховной Рады, глава ВСУ Валерий Залужный в Facebook

Дословно: "Мною было принято решение о временном запрете до 10 дней на посещения района проведения операции Объединенных сил должностными лицами и парламентариями в связи с процессом приема-передачи должности командующего операции Объединенных сил.

Этот процесс должен состояться в спокойной рабочей обстановке для обеспечения бесперебойного выполнения задач по обороне государства".

Детали: В частности, чи-за решения командующего ООС отменил поездку на Донбасс глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Разумков собирался в ООС, чтобы ознакомиться с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией.

Также глава ВР хотел пообщаться с местными жителями и военнослужащими украинской армии.

Напомним: 

  • 28 июля президент Владимир Зеленский принял решение о смене начальника Генерального штаба ВСУ, командующего десантно-штурмовых войск ВСУ и командующего объединенных сил. Соответственно, с должностей уволены Сергей Корнийчук, Евгений Мойсюк и Владимир Кравченко.
  • Сергея Шаптала назначили начальником Генерального штаба ВСУ, Александра Павлюка - командующим ОС, Олега Синайка - заместителем главы Службы внешней разведки.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеООСРазумков ДмитрийВерховная Рада
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