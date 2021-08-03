Шишов относительно слежки в полицию не обращался – Клименко

Руководитель Национальной полиции Игорь Клименко заявляет, что глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов, которого нашли повешенным в киевском парке, в полицию относительно слежки за ним не обращался.

Источник: Клименко на брифинге 3 августа

Прямая речь Клименко: "Хочу заверить – мы проверили все обращения гражданина Шишова, которые, возможно, могли быть поданы в полицию, – таких обращений не было ни в прошлом, ни в этом году".

Детали: Глава Нацполиции добавил, что если ходе досудебного расследования правоохранители получат дополнительную информацию о слежке, то эту информацию "сразу срочно" передадут "соответствующим службам".

На уточняющий вопрос, есть ли у полиции информация о возможной слежке за Шишовым, правоохранители заявили, что "такая информация у них отсутствует".

Что было раньше: 3 августа Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.

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