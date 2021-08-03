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У Шишова травмы на носу, колене и груди – Нацполиция

Вторник, 3 августа 2021, 14:40
У Шишова травмы на носу, колене и груди – Нацполиция

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил о травмах у найденного повешенным белорусского активиста Виталия Шишова - у него сдертая кожа на носу, колене и груди.

Источник: Клименко во время брифинга

Прямая речь Клименко: "У него на данный момент, что определено, царапины, просто содрана кожа на носу, на левом колене и на груди.

Это характерно для разового падения, как сказали эксперты".

Детали: Клименко также сообщил о "потертости" на левой части верхней губы.

Отмечается, что экспертиза покажет, травмы ли это от избиения.

Предыстория: 

  • 2 августа в Беларусском доме в Украине сообщили, что их глава Виталий Шишоввышел на пробежку в Киеве и пропал.
  • На следующий день его нашли повешенным.

Роман Петренко, УП

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Темы: полицияКиевБеларусь
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