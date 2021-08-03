У Шишова травмы на носу, колене и груди – Нацполиция
Вторник, 3 августа 2021, 14:40
Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил о травмах у найденного повешенным белорусского активиста Виталия Шишова - у него сдертая кожа на носу, колене и груди.
Источник: Клименко во время брифинга
Прямая речь Клименко: "У него на данный момент, что определено, царапины, просто содрана кожа на носу, на левом колене и на груди.
Это характерно для разового падения, как сказали эксперты".
Детали: Клименко также сообщил о "потертости" на левой части верхней губы.
Отмечается, что экспертиза покажет, травмы ли это от избиения.
Предыстория:
- 2 августа в Беларусском доме в Украине сообщили, что их глава Виталий Шишоввышел на пробежку в Киеве и пропал.
- На следующий день его нашли повешенным.
Роман Петренко, УП