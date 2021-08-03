Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Оккупанты обстреливали позиции ВСУ, запускали беспилотник

Вторник, 3 августа 2021, 17:50
фото: ООС

С начала этого периода зафиксировано 6 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, в том числе и запуск беспилотника с пересечением линии разграничения.

Источник: штаб ООС

Детали: Боевики обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия у Золотого-4, а неподалеку Водяного, что у Донецка, обстреляли из минометов 82 калибра.

Также оккупанты открывали огонь из гранатометов вблизи Луганского и вели огонь из автоматических станковых гранатометов в направлении Светлодарска.

У Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь с гранатомётов.

На Луганщине зафиксировали пролет беспилотника боевиков типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Отмечается, что потерь в ВСУ нет.

Украинская правда
Темы: ДонбассОбамавойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина вернулась в 10-ку лидеров в Европе по суточной смертности от коронавируса

Должен уйти в отставку – Байден о губернаторе Нью-Йорка

Чауса доставили в изолятор СБУ

ФотоНАБУ взяло Чауса в "Феофании"

Новости 3 августа: смерть Шишова, достижения на Олимпиаде

ФотоПод посольством Беларуси в Киеве проходит акция памяти Шишова

Все новости...
Донбасс
С полуночи оккупанты уже трижды открывали огонь на Донбассе
Враг обстрелял украинские позиции под Авдеевкой, потерь нет – ООС
На Донбассе за сутки 7 обстрелов, вражеский беспилотник пересек линию разграничения
Последние новости
08:13
В Украине снова растет заболеваемость COVID: почти тысяча новых случаев, 43 смерти
08:00
Главные новости вторника и ночи: смерть Шишова, достижения на Олимпиаде
07:55
У Майорска оккупанты осуществляли дистанционное минирование
07:19
Украина вернулась в 10-ку лидеров в Европе по суточной смертности от коронавируса
06:47
Греция побила новый температурный рекорд – более +47 градусов
06:05
Тимановская вылетает из Токио в Польшу
05:48
Украинские легкоатлетки финишировали 5 и 6 в финале Олимпиады-2020
05:43
У резиденции министра обороны Афганистана взорвали заминированный автомобиль
04:51
Спортсмен из Беларуси выехал в Украину
04:10
В Афганистане продолжаются кровавые бои за Лашкаргах
Все новости...