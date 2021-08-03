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Оккупанты обстреливали позиции ВСУ, запускали беспилотник

Вторник, 3 августа 2021, 17:50
Оккупанты обстреливали позиции ВСУ, запускали беспилотник
фото: ООС

С начала этого периода зафиксировано 6 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, в том числе и запуск беспилотника с пересечением линии разграничения.

Источник: штаб ООС

Детали: Боевики обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия у Золотого-4, а неподалеку Водяного, что у Донецка, обстреляли из минометов 82 калибра.

Также оккупанты открывали огонь из гранатометов вблизи Луганского и вели огонь из автоматических станковых гранатометов в направлении Светлодарска.

У Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь с гранатомётов.

На Луганщине зафиксировали пролет беспилотника боевиков типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Отмечается, что потерь в ВСУ нет.

Украинская правда

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Темы: ДонбассОбамавойна
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