Оккупанты обстреливали позиции ВСУ, запускали беспилотник

С начала этого периода зафиксировано 6 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, в том числе и запуск беспилотника с пересечением линии разграничения.

Источник: штаб ООС

Детали: Боевики обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия у Золотого-4, а неподалеку Водяного, что у Донецка, обстреляли из минометов 82 калибра.

Также оккупанты открывали огонь из гранатометов вблизи Луганского и вели огонь из автоматических станковых гранатометов в направлении Светлодарска.

У Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь с гранатомётов.

На Луганщине зафиксировали пролет беспилотника боевиков типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Отмечается, что потерь в ВСУ нет.