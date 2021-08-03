Оккупанты обстреливали позиции ВСУ, запускали беспилотник
Вторник, 3 августа 2021, 17:50
С начала этого периода зафиксировано 6 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, в том числе и запуск беспилотника с пересечением линии разграничения.
Источник: штаб ООС
Детали: Боевики обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия у Золотого-4, а неподалеку Водяного, что у Донецка, обстреляли из минометов 82 калибра.
Также оккупанты открывали огонь из гранатометов вблизи Луганского и вели огонь из автоматических станковых гранатометов в направлении Светлодарска.
У Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь с гранатомётов.
На Луганщине зафиксировали пролет беспилотника боевиков типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Отмечается, что потерь в ВСУ нет.
Украинская правда