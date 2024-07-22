Обама уверен, что Демократическая партия выберет на съезде "выдающегося кандидата"

Бывший президент США Барак Обама выступил за открытый процесс праймериз Демократической партии на съезде в следующем месяце.

Источник: Politico

Прямая речь: "Я имею чрезвычайную уверенность в том, что лидеры нашей партии смогут создать процесс, в результате которого появится выдающийся кандидат.

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Я верю, что видение Джо Байдена о щедрой, процветающей и объединенной Америке, которая дает возможности для каждого, будет в полной мере продемонстрировано на съезде Демократической партии в августе".

"Я также знаю, что Джо никогда не отступал от борьбы, - написал Обама. "Для него решение посмотреть на политический ландшафт и решить, что он должен передать факел новому кандидату, несомненно, является одним из самых сложных в его жизни".

Детали: Национальный съезд Демократической партии стартует 19 августа в Чикаго.

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Обама также поблагодарил Байдена, который был у него вице-президентом, за службу.

В своем заявлении Обама написал, что выбрал Байдена своим напарником и сказал, что президент имеет "полное право баллотироваться на переизбрание и завершить начатую работу".

Что предшествовало: