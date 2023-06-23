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Обама объяснил, почему США не вмешались, когда аннексировали Крым: там было много симпатиков РФ

"Украинская правда"Пятница, 23 июня 2023, 17:56

Бывший президент США Барак Обама, чья вторая каденция пришлась на аннексию Россией Крыма, заявил, что в 2014 году в Крыму было много русскоязычных и существовала симпатия к РФ, поэтому союзники не вмешались как в 2022 году.

Об этом он сказал в интервью CNN

По словам Обамы, Украина в 2014 году "не была Украиной, о которой говорим сегодня".

"Есть причина, почему не было вооруженного вмешательства в Крым. Потому что в Крыму было много русскоязычных людей, и там существовала определенная симпатия к взглядам, которые представляла Россия. Даже в (Верховной. – Ред.) Раде тогда были сторонники России. Политика в Украине была более сложной", – добавил он.

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Экс-президент США также вступился за бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, которую критикуют за сближение с Россией и недостаточно жесткую политику.

"И мне, и Меркель, которой я отдаю огромную дань уважения, пришлось привлечь многих других европейцев, которые тогда были в панике, чтобы ввести санкции и не дать Путину продолжить вторжение на Донбассе и на остальной территории Украины", – сказал он.

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"Учитывая то, на каком этапе тогда находилась Украина и какими были настроения в Европе, мы удержали рубежи. А дальше произошло то, что возникло ощущение украинской идентичности, отдельное от России, и решимость Украины изгнать российские войска, подготовка войска и гражданского общества для сопротивления российскому вторжению", – добавил Обама.

Он подытожил, что Запад бросил вызов Путину "теми инструментами, которые у нас были в то время, учитывая то, в каком состоянии находилась Украина".

Отметим, что тезис об отсутствии "военного вторжения" в Крым был неоднократно опровергнут самим же Путиным, который признавал принадлежность так называемых зеленых человечков – военных без опознавательных знаков – к армии России.

Темы: ОбамаКрымРосcия
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