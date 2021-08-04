Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США передали более 110 миллионов доз COVID-вакцин в 60 стран – Белый дом

Среда, 4 августа 2021, 00:35
ФОТО: ВВС

Соединенные Штаты передали более 110 миллионов доз вакцин против COVID-19 более чем в 60 стран.

Источник: Белый дом

Дословно: "... Президент Байден обнародует еще одну важную часть своей стратегии преодоления COVID-19 пандемия: прекращение распространения вируса за рубежом".

Детали: В Белом доме сообщают, что Байден объявит о передаче более 110 миллионов доз вакцин против COVID-19 более чем в 60 стран мира.

"По данным Организации Объединенных Наций, это больше, чем предоставили все остальные страны, вместе взятые, и это делает Штаты мировым лидером по передаче вакцин", - говорится в сообщении.

Большинство этих вакцин переданы в рамках программы COVAX.

В июне Байден обязался передать не менее 80 миллионов вакцин странам во всем мире.

Кроме того, в конце месяца США передадут полмиллиарда доз Pfizer 100 странам с низким уровнем доходов, - добавляют в Белом доме.

"Наша цель – спасти жизни", - уверяют в Администрации Байдена. И добавляют, что "США не использовали и не будут использовать вакцины для получения благ от других стран".

США при передаче вакцин рассматривают различные факторы, включая уровень заболеваемости COVID-19, смертность и госпитализации, текущие показатели вакцинации, а также способность страны получать вакцины и делать прививки.

Напомним:

Украинская правда
Темы: СШАвакцинация
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине снова растет заболеваемость COVID: почти тысяча новых случаев, 43 смерти

Украина вернулась в 10-ку лидеров в Европе по суточной смертности от коронавируса

Должен уйти в отставку – Байден о губернаторе Нью-Йорка

Чауса доставили в изолятор СБУ

ФотоНАБУ взяло Чауса в "Феофании"

Новости 3 августа: смерть Шишова, достижения на Олимпиаде

Все новости...
США
Пентагон разблокировали после стрельбы у здания, нападавшего застрелили
Пентагон закрыли из-за стрельбы у здания
Посольство США отреагировало на смерть белоруса Шишова в Киеве
Последние новости
09:24
Прибыль оператора ГТС упала вдвое из-за долгов облгазов Фирташа
09:18
За сутки в Украине вакцинировали более 150 тысяч человек
08:58
Тимановская полетела в Австрию вместо Польши "из соображений безопасности"
08:47
Синоптики рассказали, где за неделю выльется больше всего дождей
08:31
Кулеба и Ермак приехали в США для подготовки визита Зеленского: никаких "повышенных тонов"
08:28
В Молдове назвали состав нового Кабмина: Носатый министр обороны, Попеску - в МИДе
08:13
В Украине снова растет заболеваемость COVID: почти тысяча новых случаев, 43 смерти
08:00
Главные новости вторника и ночи: смерть Шишова, достижения на Олимпиаде
07:55
У Майорска оккупанты осуществляли дистанционное минирование
07:19
Украина вернулась в 10-ку лидеров в Европе по суточной смертности от коронавируса
Все новости...