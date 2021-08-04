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США передали более 110 миллионов доз COVID-вакцин в 60 стран – Белый дом

Среда, 4 августа 2021, 00:35
США передали более 110 миллионов доз COVID-вакцин в 60 стран – Белый дом
ФОТО: ВВС

Соединенные Штаты передали более 110 миллионов доз вакцин против COVID-19 более чем в 60 стран.

Источник: Белый дом

Дословно: "... Президент Байден обнародует еще одну важную часть своей стратегии преодоления COVID-19 пандемия: прекращение распространения вируса за рубежом".

Детали: В Белом доме сообщают, что Байден объявит о передаче более 110 миллионов доз вакцин против COVID-19 более чем в 60 стран мира.

"По данным Организации Объединенных Наций, это больше, чем предоставили все остальные страны, вместе взятые, и это делает Штаты мировым лидером по передаче вакцин", - говорится в сообщении.

Большинство этих вакцин переданы в рамках программы COVAX.

В июне Байден обязался передать не менее 80 миллионов вакцин странам во всем мире.

Кроме того, в конце месяца США передадут полмиллиарда доз Pfizer 100 странам с низким уровнем доходов, - добавляют в Белом доме.

"Наша цель – спасти жизни", - уверяют в Администрации Байдена. И добавляют, что "США не использовали и не будут использовать вакцины для получения благ от других стран".

США при передаче вакцин рассматривают различные факторы, включая уровень заболеваемости COVID-19, смертность и госпитализации, текущие показатели вакцинации, а также способность страны получать вакцины и делать прививки.

Напомним:

Украинская правда
Темы: СШАвакцинация
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