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США отправили Украине вакцины Moderna

Суббота, 17 июля 2021, 03:28
США отправили Украине вакцины Moderna

США отправили в Украину 2 млн доз вакцины против COVID-19 производителя Moderna.

Источник: представитель Белого дома в Reuters

Детали: Вакцины отправили через международную программу обмена вакцинами COVAX.

Эта поставка является частью обещания президента Джо Байдена поделиться дозами с другими странами по всему миру через COVAX или напрямую.

Напомним:

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Темы: СШАвакцинация
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