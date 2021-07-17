США отправили Украине вакцины Moderna

США отправили в Украину 2 млн доз вакцины против COVID-19 производителя Moderna.

Источник: представитель Белого дома в Reuters

Детали: Вакцины отправили через международную программу обмена вакцинами COVAX.

Эта поставка является частью обещания президента Джо Байдена поделиться дозами с другими странами по всему миру через COVAX или напрямую.

Напомним: