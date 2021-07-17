США отправили Украине вакцины Moderna
Суббота, 17 июля 2021, 03:28
США отправили в Украину 2 млн доз вакцины против COVID-19 производителя Moderna.
Источник: представитель Белого дома в Reuters
Детали: Вакцины отправили через международную программу обмена вакцинами COVAX.
Эта поставка является частью обещания президента Джо Байдена поделиться дозами с другими странами по всему миру через COVAX или напрямую.
Напомним:
- В начале июня США объявили о предоставлении Украине вакцин от коронавируса.
- Как сообщалось, в украинском Минздраве ожидают, что в течение июля в Украину поступят 2 млн доз Moderna.
- Всего к концу июля в Украине запланирована поставка более 8 млн доз вакцин.