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В Нью-Йорке в рестораны и спортзалы будут пускать только вакцинированных

Среда, 4 августа 2021, 01:20
ФОТО: Worldakkam

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что в городе в коммерческие помещения скоро можно будет попасть только с сертификатом о вакцинации.

Источник: мэр Нью-Йорка Де Блазио, цитирует Голос Америки

Прямая речь: "Хотите наслаждаться всем прекрасным, что дает Нью-Йорк этим летом? Сделайте вакцинацию".

"Если вы не вакцинировались, к сожалению, вы не сможете принимать участие во многих событиях. Пора людям понять, что вакцинация необходима для хорошего, полноценного и здорового образа жизни".

Детали: Нью-Йорк станет первым американским мегаполисом, который введет требование вакцинации для посетителей ресторанов, спортклубов, кинотеатров и мест развлечений.

Программа, которую мэр назвал "Пропуск ключ в Нью-Йорк" (Key to NYC Pass - англ.), вступит в действие 13 сентября. Тогда же местная власть начнет проверки соблюдения требований программы.

Сейчас 66% взрослых жителей Нью-Йорка прошли полный курс вакцинации, а более 70% получили, по меньшей мере, одну прививку, согласно данным мэрии.

Напомним: В Нью-Йорке в марте ввели так называемые "паспорта вакцинации", которые позволят привитым против Covid людям беспрепятственно участвовать в массовых мероприятиях и передвигаться по стране.

Темы: СШАвакцинация
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