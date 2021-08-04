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Мужчину с гранатой в Кабмине задержали - помог депутат

Среда, 4 августа 2021, 11:32
Мужчину, который ворвался в Кабмин с боевой гранатой, ведут в автозак. Фото: прокуратура Киева

Мужчину, который пришел с боевой гранатой в здание Кабинета министров, задержали.

Источник: отдел коммуникации МВД в комментарии УП

Детали: Мужчину задержали, сейчас подробностей не сообщают.

Upd. Позже полиция сообщила, что у мужчины была боевая граната.

Переговоры со злоумышленником проводил его друг Василий Олексюк.

По данным УП, он депутат Бучанского горсовета, что под Киевом. Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что это помогло задержать правонарушителя.

 

Что было раньше: Неизвестный мужчина с гранатой в руке зашел в здание Кабинета министров и угрожал ее взорвать.

Роман Петренко, УП
Темы: Киев
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