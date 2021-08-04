Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мужчину с гранатой в Кабмине задержали - помог депутат

Среда, 4 августа 2021, 11:32
Мужчину с гранатой в Кабмине задержали - помог депутат
Мужчину, который ворвался в Кабмин с боевой гранатой, ведут в автозак. Фото: прокуратура Киева

Мужчину, который пришел с боевой гранатой в здание Кабинета министров, задержали.

Источник: отдел коммуникации МВД в комментарии УП

Детали: Мужчину задержали, сейчас подробностей не сообщают.

Upd. Позже полиция сообщила, что у мужчины была боевая граната.

Переговоры со злоумышленником проводил его друг Василий Олексюк.

По данным УП, он депутат Бучанского горсовета, что под Киевом. Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что это помогло задержать правонарушителя.

 

Что было раньше: Неизвестный мужчина с гранатой в руке зашел в здание Кабинета министров и угрожал ее взорвать.

Роман Петренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Киев
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Последние новости
08:21
В Николаеве ударный дрон попал в склады промышленного предприятия
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама: