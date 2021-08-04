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Еще два белорусских спортсмена покинули страну

Среда, 4 августа 2021, 12:04
Фото с Instagram Максимовой

Семья белорусских спортсменов – Андрей Кравченко и Яна Максимова – решили покинуть страну и остаться жить в Германии.

ИсточникReform.by со ссылкой на пост Максимовой в Instagram

Прямая речь Максимовой: "Долго думая и размышляя, мы приняли решения не возвращаться в Беларусь. К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни… Здесь есть возможность дышать полной грудью и быть одним из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких, мы обязательно победим".

Детали: Максимова опубликовала фото с ребенком и сообщила, что они решили не возвращаться из Германии. 

Для справки: Андрей Кравченко – серебряный призер Олимпийских игр-2008 по десятиборью, его жена Яна Максимова – многоборка.

В ноябре Кравченко задержали на одном из маршей протеста, он получил 10 суток админареста.

Предыстория: 

  • Муж белорусской олимпийки Кристины Тимановской – Арсений Зданевич уехал из Беларуси в Украину после того, как его жену пытались силой вывезти с Олимпиады в Токио на родину.
  • Также покинул Беларусь и уехал в Украину тренер гандбольной команды "Віцязь", активист Независимой ассоциации спортсменов Константин Яковлев.

Темы: Беларусьспортоппозиция
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