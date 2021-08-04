Еще два белорусских спортсмена покинули страну
Семья белорусских спортсменов – Андрей Кравченко и Яна Максимова – решили покинуть страну и остаться жить в Германии.
Источник: Reform.by со ссылкой на пост Максимовой в Instagram
Прямая речь Максимовой: "Долго думая и размышляя, мы приняли решения не возвращаться в Беларусь. К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни… Здесь есть возможность дышать полной грудью и быть одним из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких, мы обязательно победим".
Детали: Максимова опубликовала фото с ребенком и сообщила, что они решили не возвращаться из Германии.
Для справки: Андрей Кравченко – серебряный призер Олимпийских игр-2008 по десятиборью, его жена Яна Максимова – многоборка.
В ноябре Кравченко задержали на одном из маршей протеста, он получил 10 суток админареста.
Предыстория:
- Муж белорусской олимпийки Кристины Тимановской – Арсений Зданевич уехал из Беларуси в Украину после того, как его жену пытались силой вывезти с Олимпиады в Токио на родину.
- Также покинул Беларусь и уехал в Украину тренер гандбольной команды "Віцязь", активист Независимой ассоциации спортсменов Константин Яковлев.