Еще два белорусских спортсмена покинули страну

Семья белорусских спортсменов – Андрей Кравченко и Яна Максимова – решили покинуть страну и остаться жить в Германии.

Источник: Reform.by со ссылкой на пост Максимовой в Instagram

Прямая речь Максимовой: "Долго думая и размышляя, мы приняли решения не возвращаться в Беларусь. К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни… Здесь есть возможность дышать полной грудью и быть одним из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких, мы обязательно победим".

Детали: Максимова опубликовала фото с ребенком и сообщила, что они решили не возвращаться из Германии.

Для справки: Андрей Кравченко – серебряный призер Олимпийских игр-2008 по десятиборью, его жена Яна Максимова – многоборка.

В ноябре Кравченко задержали на одном из маршей протеста, он получил 10 суток админареста.

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