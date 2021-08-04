Глава франковской ячейки "Голоса" ушел из партии: Давила Рудик
Глава Ивано-Франковской ячейки партии "Голос" Владимир Тищенко заявил о сложении полномочий и выходе из партии из-за давления председателя политсилы Киры Рудик.
Источник: пост Тищенко в Facebook
Прямая речь: "Принял решение сложить полномочия председателя Ивано-Франковской областной территориальной организации партии "Голос", а также выйти из партии.
После съезда Кира Рудик позвонила. Сказала, что видела на камерах видеонаблюдения, что я голосовал не так, как надо (?!). Мол, я был обязан голосовать так, как она сказала, а не так, как мне хочется".
Детали: По словам Тищенко, он был делегатом съезда, но во время голосования не поддержал ни исключение из партии "неугодных" нардепов, ни изменения в устав, ни исключение из политсовета представителей Львовской и Черкасской областей Ростислава Добоша и Виктора Евпака.
Он добавил, что голосов все равно хватило, чтобы "председатель партии получила полностью подконтрольный политсовет", поэтому руководителей организаций "в ручном режиме" заменили на новых – лояльных к руководству партии.
Тищенко подчеркнул, что "присоединился к партии "Голос" тогда, когда ее основными принципами были прозрачность и честность", но "Кира Рудик отступила от этих принципов", "поставила собственные амбиции выше идеологических ценностей", в результате чего "таки получила карманную партию".
Он заявил, что не собирается быть чьей-то марионеткой, поэтому решил выйти из партии и сложить полномочия главы Ивано-Франковской ТОП "Голос".
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Напомним:
- Часть "Голоса" обвинила Киру Рудик в узурпации власти в партии.
- Половина членов депутатской фракции "Голос" (десять народных депутатов) выразила недоверие ее руководителю Ярославу Железняку и заявила о намерении создать отдельное объединение в парламенте под названием "Справедливость".
- На съезде политической силы "Голос" 29 июля, который проигнорировала часть парламентариев, решили исключить из состава партии 7 народных депутатов.