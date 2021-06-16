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Половина "Голоса" объявила недоверие руководителю фракции и создала себе объединение

Среда, 16 июня 2021, 10:41
Фото Алексея Гончаренко («ЕС»)

10 народных депутатов из парламентской фракции "Голос" объявили о создании в Верховной Раде отдельного объединения "Справедливость" и выразили недоверие руководителю фракции, в которой они остаются.

Источник: заявление партии в Верховной Раде, нардеп Юрчишин в комментарии УП

Прямая речь нардепа Устиновой: "Вчера, руководство партии и фракции пересекло красную линию и окончательно похоронили партию и фракцию. Именно поэтому мы, 10 народных депутатов, объединились в группу "Справедливость", чтобы и дальше отстаивать интересы украинцев, а не руководства партии и фракции или олигархов".

Детали: 10 нардепов – это ровно половина от состава фракции "Голоса" в парламенте.

В объединение "Справедливость" вошли: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин.

 
10 депутатов "Голоса", не согласных с линией партии
spravedlyvist.golos.tilda.ws

Депутаты обвиняют руководство партии в "узурпации власти и осквернении принципов демократии, которые привели к фактическому уничтожению имиджа партии и фракции", в поддержке голосований за "дерибан" столичной земли, желании уничтожить антикоррупционные органы и "договорняках".

Упомянули они и скандальное голосование за отсрочку введения норм закона о полномасштабном дубляже фильмов и сериалов на украинском языке на телевидении.

Кроме этого, народные депутаты выразили недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку. "Он нарушает закон и положение о фракции и больше квартала игнорирует обязанность созвать и вести заседание фракции", – говорилось в заявлении с трибуны.

Также депутаты заявили, что инициируют исключение из фракции главы партии Киры Рудык, как депутата, имеющего более 50% прогулов.

"Напомним, мы в программе партии на парламентских выборах обещали забирать мандат у тех, кто прогуливает больше половины заседаний. Время выполнять обещания начиная с себя, – добавили нардепы.

Все нардепы остаются во фракции и не планируют из нее выходить. Пока объединение "Справедливость" не имеет юридического статуса.

"Из фракции выходить не планируем, пусть они уходят", – заявил Юрчишин "Украинской правде".

10 нардепов уже создали свой сайт, на котором заявляют, что "Голос" рейдернули: "Власть в "Голосе" захватили люди, не имеющие ничего общего с ценностями, которые декларировала партия".

Ранее о своем выходе из партии объявил один из ее основателей, шоумен Сергей Притула, некоторые другие партийцы, а часть территориальных ячеек заявили о своей ликвидации.

Знать больше: Как у "Голоса" сел голос. История великих ссор и маленького рейтинга

Вспомните также: Кира Рудык: Порошенко для нас больший политический враг, чем Зеленский. Потому что президент не пытается нас так сильно "обнять"

Украинская правда, уточнено
Темы: ГолосВерховная Рада


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