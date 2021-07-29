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"Голос" исключил 7 нардепов из рядов партии

Четверг, 29 июля 2021, 15:47
Голос исключил 7 нардепов из рядов партии

На съезде политической силы "Голос", который проигнорировала часть парламентариев, решили исключить из состава партии 7 народных депутатов.

Источник: брифинг лидера партии "Голос" Киры Рудик по итогам съезда

Прямая речь: "В дальнейшем строить совместную политическую силу нет возможности, один из делегатов на съезде поставил вопрос о том, чтобы исключить этих коллег из партии.

Съезд принял решение об исключении 7 коллег по фракции "Голос" из партии "Голос". Это Устинова, Стефанишина, Лозинский, Юрчишин, Цабаль, Клименко, Бобровская. Съезд принял это решение и мы движемся дальше".

Детали: По словам Рудик, в партии "Голос" нет ценностных противоречий с коллегами по фракции: "Мы считаем их эффективными и хорошими представителями украинской политики".

На съезде партии присутствовали 22 делегата. В то же время, на съезд не пустили представителей из Львовщины. Рудик и глава фракции Ярослав Железняк заявили, что помещение не могло вместить всех представителей ячейки и им предлагали выбрать нескольких делегатов.

Железняк также рассказал, что будучи кандидатами в нардепы, все члены "Голоса" подписали личное обязательство о том, что в случае выхода из партии, они сложат мандат.

Ранее народный депутат Александра Устинова заявила, что большинство народных депутатов не будут принимать участия в съезде партии "Голос" 29 июля и покидают ряды политсилы. По ее словам, съезд "Голоса" – это "очередная профанация руководства и цементирование контроля Киры Рудык над партией".

Устинова написала заявление о выходе из партии.

Такое заявление также написал народный депутат Ярослав Юрчишин, Ольга Стефанишина, которая написала заявление на туалетной бумаге, Соломия Бобровская, Юлия Клименко.

Напомним:

  • Часть "Голоса" обвинила Киру Рудик в узурпации власти в партии.
  • Половина членов депутатской фракции "Голос" (десять народных депутатов) выразила недоверие ее руководителю Ярославу Железняку и заявила о намерении создать отдельное объединение в парламенте под названием "Справедливость".

Знать больше: Как у "Голоса" сел голос. История великих смут и маленького рейтинга

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГолосВерховная Рада
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